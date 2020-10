Coronavirus: Quedan pocas camas y "el sistema está en tensión", admitió Guillermo Sancho

La media de casos activos de coronavirus crece semana a semana por la gran cantidad de contagios que se registran, por hisopado o no, y muchos de los pacientes requieren asistencia los diferentes centros de salud a disposición de la pandemia: Hospital Emilio Ruffa, Sanatorio Coopser y Clínica San Pedro.

En ese marco, el sistema sanitario está al borde del colapso, es decir, "en tensión" como lo definió el secretario de Salud, Guillermo Sancho, quien, además, detalló cómo es la disponibilidad de camas de internación y terapia intensiva al 8 de octubre.

En el nosocomio local queda seis camas de internación disponibles y dos más con respirador artificial en el shock room; en el Sanatorio Coopser hay doce personas alojadas en sala común y tres en la UTI (dos son casos positivos de COVID-19 y tres son sospechosos) por lo que hay a disposición nueve y una cama respectivamente; y en la Clínica San Pedro cinco de las once de internación están en uso (46%) y cuatro de cinco en terapia.

En el Hospital Sadiv, en cuyo laboratorio se realizan hisopados y test serológicos, no se asiste a ningún contagiado porque no hay personal de salud disponible, cuestión que genera preocupación porque más allá de que hay infraestructura el municipio hasta el momento no dispuso de médicos.

Además, Sancho aclaró que hasta el momento "no se pidieron derivaciones" de ciudadanos de San Pedro a otros municipios. En ese sentido, explicó que sólo hubo traslados entre los centros de salud locales: "A lo largo de la pandemia, en dos ocasiones de la Clínica Coopser nos pidieron cama en terapia en el Hospital. Anoche -por el jueves- derivamos un paciente a terapia de la Coopser".

Por último, respecto a la posibilidad de que se reciban pacientes de otras ciudades, el jefe de la cartera de Salud admitió que se contactaron desde Región Sanitaria IV pero que "finalmente no se recibieron" personas.