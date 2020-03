Coronavirus: qué pasa con las clases en las escuelas de San Pedro

Este viernes hubo una reunión interministerial en Casa Rosada para evaluar la situación relacionada con la emergencia sanitaria por coronavirus y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció que "el no cierre de los establecimientos educativos fue la medida que tuvo más consenso", por lo que no se suspenden las clases.

"Los chicos no son un grupo vulnerable, cuando no van a la escuela tienen que quedarse afuera y tienen que recurrirse a adultos para los que los cuiden. Los chicos deambulan, están en la calle, cines o shoppings. Podría ser contraproducente, en este estadio", dijo el ministro.

La orden es que no se continúen con las clases sólo en los salones donde aparezca un caso considerado sospechoso o en las escuelas donde haya uno confirmado. "Esta es una situación dinámica. Hoy es esta. No quiere decir que en dos días, una semana o quince días vaya a cambiar. Hoy no parece conducente cerrar escuelas", dijo la infectóloga Ángela Gentile.

En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Axel Kicillof informó la implementación de "un conjunto de medidas y recomendaciones para "adoptar las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus".

"La cartera educativa bonaerense ha distribuido en todos los establecimientos educativos un protocolo de higiene y cuidado personal y un protocolo para orientar al personal auxiliar de las escuelas en las tareas de limpieza y desinfección desde un enfoque preventivo y de cuidado de la salud", señalaron desde la Gobernación.

Informaron además que se dispuso "una partida presupuestaria extraordinaria a los consejos escolares para reforzar la provisión de insumos de limpieza, higiene y desinfección y que habrá "suspensión temporal de los actos escolares y las actividades educativas" ante activación de protocolo por casos sospechsos.

"De notificarse que un estudiante o docente es caso sospechoso se debe proceder al cierre del grado o sección hasta que esté el resultado del test de laboratorio o por un plazo de 14 días corridos. Si el caso sospechoso refiriese a personal auxiliar o que no esté frente a un curso, corresponde autoaislamiento obligatorio hasta el resultado del test o por 14 días corridos", precisaron.

En el caso de que haya un caso confirmado, "deberá suspenderse el dictado de clases en toda esa escuela, también durante 14 días corridos". En cada caso, "se justificarán en forma excepcional las inasistencias de estudiantes y docentes".