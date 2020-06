Coronavirus positivo en un trabajador de Toyota: Detectaron casi cuarenta contactos estrechos y son monitoreados

Casi media hora se tomaron los secretarios de Coordinación, Ramón Salazar, y de Salud, Guillermo Sancho, para brindar detalles del trabajo que está desarrollando la Municipalidad luego de que se detectó un tercer caso positivo de coronavirus en un operario de Toyota de 22 años que todavía permanece aislado en su casa pero será alojado en el Complejo Turístico Municipal que funciona en el expredio del Tiro Federal.

Sancho explicó que hasta el momento detectaron casi 40 contactos estrechos los cuáles son monitoreados. De ellos, 22 corresponden a compañeros de trabajo con los que viaja asiduamente a cumplir su tarea a la planta que la automotriz tiene en Zárate los cuáles todos fueron hisopados hoy por la mañana por la misma empresa.

Además, de acuerdo a la información que el joven proporcionó al gobierno local, en los últimos días se relacionó con otras 16 personas de las cuáles una muy cercana a él presentó síntomas y se le realizó el test de COVID-19. A las demás se las sigue de cerca con el objetivo de que, en caso de que tengan alguna patología, realizarle al estudio correspondiente.

El trabajador fue hisopado en un test de rutina que realiza Toyota a sus trabajadores y se conoció su resultado el miércoles por la noche. La propia firma alertó al secretario de Seguridad quien inmediatamente, con colaboración de sus pares de Gobierno, Silvio Corti, y de Seguridad, Eduardo Roleri, comenzaron a buscarlo por San Pedro hasta que lo encontraron y aislaron.

En la misma conferencia de prensa, Salazar intentó concientizar sobre la situación: "No hay que confiarse, cada vez estamos en una zona más crítica. No podemos tener un ejército en la calle para cuidar a las personas. Todos tenemos a una persona de riesgo a quien podemos contagiar. Veo que hay gente que bajó los brazos, que no s cuida como corresponde y por eso les pido que se cuiden. Nos preocupa que salga gente que no tiene que salir".