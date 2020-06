Coronavirus: Pastor evangélico dio positivo y el municipio busca información y fieles que hayan tenido contacto estrecho

Este domingo el Secretario de Salud informó a La Opinión que ya son 30 los contactos estrechos del pastor que habría estado en reuniones el domingo del día del padre y que además visitó a varias familias en sus domicilios. "No queremos confundir más a la poblacián pero él nos había dicho que tenía la iglesia cerrada desde marzo y solo tenía contacto con su familia y después supimos que esto no era así". Se multiplican los testimonios de vecinos y fieles que estuvieron en contacto o participaron de encuentros. No está determinado cómo se contagió el COVID-19.