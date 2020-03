Coronavirus: Paranoia en Vuelta de Obligado por una mujer que volvió de Chile y alertaron que no se puso en cuarentena

Vecinos de Vuelta de Obligado se preocuparon porque una mujer que volvió de Chile no cumplió con la cuarentena obligatoria de catorce días impuesta por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus y, en medio de una paranoia por un posible caso positivo, alertaron a las autoridades para que intervenga en el caso.

La versión que circula entre los habitantes de la localidad es que la dama, domiciliada en Capital Federal pero con una casa de fin de semana en el pueblo histórico, volvió del país limítrofe de visitar a familiares y no se autoaisló, tal detalló una mujer a La Opinión: "Salimos a hacer un mandado y vimos el auto blanco que paró en el almacén a comprar, lo seguimos porque era un auto diferente a lo que tenemos en el pueblo y cuando nos acercamos al lugar que paró el auto, había una señora rubia, haciendo gimnasia y corriendo por el pueblo".

En ese contexto, los vecinos alertaron al delegado de Obligado, Hugo Borda, quien con personal de la Municipalidad y la Policía le notificaron a la señora que debía ponerse en cuarentena, tal indica el protocolo de prevención del COVID-19. Mientras tanto, se consultó a la Dirección Nacional de Migraciones cuándo ingresó a Argentina desde Chile para constatar que cumpla con las dos semanas de aislamiento.

"En realidad uno esta tan asustado que empezamos a averiguar si estaba en alguna cabaña o casa particular. Vimos que era una casa, los vecinos llamaron a la Policía, al delegado y a (Luis) Caramún (N. de R.: director de Tránsito) y se fue investigando como era la situación. Supuestamente vino de Chile, no tenemos una fecha exacta, en este momento está todo en averiguaciones. Suponemos que vamos a tener noticias de saber cuándo ingresó al país. Esperamos que esté todo bien y se pueda corroborar que haga su cuarentena como corresponde", pidió la vecina.

Borda, en tanto, dejó en claro que la mujer "no se puede mover de su casa" y que en caso de que eso suceda los propios pueblerinos darán aviso a la Policía ya que no se cuenta con estructura para estacionar un patrullero frente a la vivienda, situación que también relató Caramún: "Tener que ir a notificar y controlar una persona porque no cumple la cuarentena obligatoria lo tenemos que hacer pero al haber muchos casos te desbarata la estructura y te hace descuidar las masas, que es lo que debemos controlar. Hay muchos casos de esos, la gente no toma conciencia".

Por último, la vecina, preocupada por la situación que generó paranoia en Vuelta de Obligado, sostuvo: "Nos dijeron que ya la señora no va a volver a salir a la calle y va a respetar la cuarentena. Todos los vecinos estaremos alertar de que no la encontremos por ningún lado. La vimos por todos lados, no se salvó de nada".