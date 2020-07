Coronavirus: Papel Prensa no aisló a trabajadores porque "no hay contactos estrechos" en la fábrica

La aparición de dos casos positivos en la fábrica de Papel Prensa en San Pedro despertó alerta entre los trabajadores de la empresa, quienes asistieron a sus turnos con incertidumbre respecto de cómo continuarían las actividades.

El primero de los casos fue confirmado el miércoles. Se trata de un joven de 20 años cuyo nexo epidemiológico no está claro. El segundo, un muchacho de 32, había sido informado como contacto estrecho del otro, por ser compañero de trabajo, aunque este viernes el Gobierno pudo establecer que su contagio proviene de otro lugar.

El joven de 20 trabaja en el sector de producción de pasta de papel y el de 32 en el de expedición, por lo que no habrían tenido contacto entre sí. El segundo de los casos positivos refirió haber estado en una reunión social junto a familiares que ya fueron confirmados como infectados, por lo que entienden que el contagio se habría producido de esa manera.

Este viernes por la mañana, cuando los empleados del turno de las 5.00 ingresaron a la planta, reinó la preocupación entre ellos respecto de cómo seguirían trabajando, teniendo en cuenta la confirmación de dos casos en la fábrica.

La Secretaría de Salud mantuvo contacto con el equipo médico de Papel Prensa, con el doctor Carlos Martínez a la cabeza, que informó al Gobierno que la actividad seguirá normal en la planta porque los trabajadores contagiados "no tienen contacto estrecho" con el resto del personal.

Los propios trabajadores habían alertado a las autoridades sanitarias respecto del funcionamiento habitual de los sectores donde se desempeñan los afectados, por lo que tanto la Secretaría de Salud como la de Seguridad trabajaron en el tema.

El médico de la empresa les informó que la labores dentro de la planta no implican "contacto estrecho" entre los trabajadores y facilitó a las autoridades las planillas del personal que asistió durante la mañana a trabajar. "Según Papel Prensa, no hay contactos estrechos en la fábrica como para que haya que aislar compañeros de trabajo", informaron desde el Gobierno.

"Ahora hay dos casos, pero si los que tendrían que estar aislados están dentro de la planta esto no se frena más. Sé que mi marido se va a cuidar y se está cuidando muchísimo, pero me parece injusto que no haya controles, que no se respete el protocolo", se quejó ante La Opinión la esposa de un trabajador de Papel Prensa.

La fábrica tiene como política hisopar de manera particular a su personal, como otras empresas. Las muestras se toman en el Hospital Privado Sadiv y se envían a analizar, tal como sucedió con el caso que fue confirmado este jueves como positivo.