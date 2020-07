Coronavirus: pacientes recuperados aguardan certificado que los avale para volver a sus actividades

El Ministerio de Salud dispuso desde el 24 de junio pasado una normativa que establece criterios para la consideración de pacientes recuperados de coronavirus COVID-19 en los que quedó oficializado que ya no se necesita un resultado negativo para obtener el alta.

Por ello, en los últimos días en San Pedro ha habido una importante cantidad de personas que fueron contabilizados como casos positivos de coronavirus que ahora aparecen como "paccientes recuperados" y que ya pueden volver a sus actividades habituales.

Los recuperados ya pueden hacer su vida normal, dentro de los lineamientos de aislamiento dispuestos para el resto de la población, puesto que el criterio ministerial señala que ya no se pueden volver a infectar ni contagiar a terceros. Aunque hay un problema: los que no fueron rehisopados carecen de certificado que los avale.

"Yo los pedí con los médicos que nos hablaban por este medio, pero supuestamente ni ellos sabían porque no nos habían entregado nada. Supuestamente los papeles están pero nosotros no vimos nada, no tuvimos acta de aislamiento obligatorio, no firmamos nada y tampoco tuvimos nada firmado", dijo un integrante de una de las familias que recibió el alta el sábado.

Desde Río Tala, Jésica, miembro de otro grupo familiar de esa localidad que recibió el alta, dialogó con La Opinión & Sin Galera para contar la situación por la que están atravesando. "Nos dijeron que los papeles están pero que falta la firma", reveló. Tampoco tienen documentación alguna que certifique que atravesaron la enfermedad.

En San Pedro hay pacientes a los que dieron de alta directamente, según el criterio ministerial; a otros los rehisoparon, se entiende que según esos mismos parámetros dispuestos por las autoridades sanitarias nacionales.

Los que recibieron una muestra negativa tienen el aval del rehisopado, un documento del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) que dice "caso confirmado con criterio laboratorial para alta", entre otros datos relacionados al análisis.

Entre los que fueron dados de alta directamente hay quienes tienen empleos registrados que dieron intervención a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) correspondiente, que en algunos casos validaron el alta y todo volvió a la normalidad.

Por ejemplo, la empleada sampedrina que dio positivo en Coto, una cocinera de la planta incubadora avícola de ruta 9, de 43 años, fue considerada paciente recuperada y según la ART ya está en condiciones de volver a trabajar, al igual que algunos de sus contactos estrechos contagiados, con excepción de los que son docentes, que necesitan rehisopado para reintegrarse al trabajo.

Pero hay otros que están esperando que alguien les entregue documentación que certifique su condición de paciente recuperado para reintegrarse al trabajo y que, mientras tanto, no pueden hacerlo y, por lo tanto, no les pagan.

La problemática es importante porque se trata de familias que no obtuvieron ningún tipo de ingresos durante los días que estuvieron en aislamiento y que tampoco lo están obteniendo ahora, porque el certificado no aparece y las respuestas a sus demandas tampoco.

El Gobierno municipal sólo informó ante la consulta que la Secretaría de Salud aguarda instrucciones desde la Direccción de Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud. Mientras eso sucede, los días pasan y la gente no trabaja ni cobra ni sale de sus viviendas.

"Me trajeron una bolsita de mercadería del jardín", contó un integrante de una familia que espera su certificado. Otro espera reintegrarse a trabajar para así comenzar a cobrar y poder pagarle a su patrón el dinero que le dio por adelantado y que, ya le avisó, se lo descontaría cuando retomara sus labores.

Otros son changarines que sin el certificado nadie está dispuesto a dejarlos entrar en su casa para hacer una obra de albañilería o pintura o para cortar el pasto.

Hubo hasta quienes plantearon que si no el Estado no les hacía el hisopado bien podrían hacérselo por sus propios medios. Cuando comenzaron a averiguar se enteraron que en los centros asistenciales privados el análisis cuesta entre 4200 y 7000 pesos.

Eso sí: hay algunas prepagas que reconocen el examen y están dispuestas a reintegrar el dinero. En las obras sociales es más difícil.

La "tabla de altas" que rige desde el 24 de junio pasado establece que las personas que dieron positivo y atravesaron el aislamiento como "caso leve o moderado" que no presentan síntomas en las últimas 72 horas del plazo de cuarentena estricta deben ser consideradas "paciente recuperado" sin que requiera un nuevo hisopado de control.