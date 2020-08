Coronavirus: "No está perdida la batalla, pero hay mucha insensatez", dijo Saverio Gutiérrez

Un mensaje de los profesionales de la salud que se desempeñan en el denominado Equipo COVID-19 conformado entre agentes del sistema público y privado para trabajar en las contingencias que plantea la pandemia para San Pedro advirtió sobre los riesgos y pidió precuaciones, "en memoria de los que ya no están".

Este domingo, San Pedro confirmó la víctima fatal número 20 de los 425 casos positivos confirmados con análisis de laboratorio, a los que habrá que sumar los contagios de convivientes a los que se considera paciente con coronavirus sin hisopar y cuya cantidad no fue informada oficialmente aún.

Entre los trabajadores de la salud que a diario hacen el esfuerzo para atender las necesidades que surgen hay médicos, enfermeras, choferes de ambulancia, camilleros, administrativos. Un equipo que no conoce de horarios y que desde hace cinco meses son los que están en la primera línea de fuego, algunos de ellos contagiados.

De ese equipo forma parte el médico veterinario Saverio Gutiérrez, jefe del departamento municipal de Bromatología y coordinador de las tareas de sanitización, fumigación y desinfección en cada lugar donde aparecen casos positivos.

El sábado, Saverio dialogó con Sin Galera para repasar esa tarea cotidiana y consideró que contagiarse "es un momento de descuido" y que, en su caso, siempre lo tomó "como tratar de no contagiar a otra persona, y creo que por eso no me contagié, creo que eso ayudó muchísimo a que no nos contagiemos", dijo.

Al Equipo COVID-19 de San Pedro, como a todos los del mundo, les tocó enfrentarse con una enfermedad nueva, con criterios y parámetros que se fueron modificando conforme los estudios científicos permiten avanzar en el conocimiento de la situación.

"Se hicieron muchas cosas bien, muchas que no se terminaron porque eran imposibles, algunas cosas seguramente hicimos mal, siempre en todo tipo de operativo de estas características uno aprende sobre la marcha y sobre la marcha se da cuenta lo que hizo mal. Van a pasar 5 años y vamos a ver cosas que hicimos mal y que en el momento no las vimos", analizó Gutiérrez.

"Hemos trabajado hemos aportado hemos dado todo lo que podíamos algunos más otros menos según el lugar que le tocó trabajar, yo creo que no está perdida la batalla, pero hay mucha insensatez. Hay gente que piensa que es mentira, que esta cómoda en su casa y hace asados y no les importa ni contagiarse ni contagiar", se quejó el jefe de Broomatología.

Saverio Gutiérrez coordina el equipo que tiene a su cargo fumigaciones, desinfecciones de lugares públicos, vehículos, medidas de bioseguridad y una tarea de asistencia constante al resto del equipo, como por ejemplo a la hora de ponerse y sacarse los trajes para intervenir en un lugar de contagio.

"Todos los lugares son riesgosos. Lo que pasa es que la gente no entiende que en un lugar cerrado el nivel de contagiosidad el nivel es extremadamente alto, entre 60 y 80 por ciento más que en lugar abierto", advirtió e hizo hincapié en la necesidad de usar el tapaboca como corresponde.

"Si no usamos barbijo no se lo garantiza. Úsenlo bien, no como cubrepera, cubran boca y nariz. Nosotros eliminamos microgotas que pueden ingresar en cualquier persona y ahí es donde contagiamos. Si nosotros nos cuidamos pensando que no debemos contagiar, vamos a evitar que se contagien", aseguró.