Coronavirus: Más de mil sampedrinos confirmados caso positivo por hisopado ya recibieron el alta médica

La mayoría de los sampedrinos que contrajeron coronavirus durante la pandemia ya recibieron el alta médica, al principio a través de un nuevo hisopado negativo pero desde hace varios meses por criterio epidemiológico, es decir, sin un nuevo test sino en base a una cierta cantidad de días aislado y dependiendo de los síntomas que presentó.

Con las 41 nuevas altas que se registraron el 12 de octubre, son 1041 en total las personas que fueron confirmadas como contagiadas a través de un test y se recuperaron. La cifra es el 82,68 % de los 1259 infectados que contabiliza la Secretaría de Salud.

A diario reciben el alta médica muchos jóvenes. También adultos mayores que por su edad son considerados pacientes de riesgo y a quienes hay que hacerles un seguimiento más estricto. También, por tratarse de una franja etaria que respeta en mayor proporción el aislamiento, son menos los que se infectaron con COVID-19.

En las estadísticas, no se incluyen los sampedrinos que no fueron confirmados positivos de coronavirus por hisopado los cuales se estiman con son muchos por las características de una crisis sanitaria que, en ritmo sostenido de contagios, va a seguir subiendo su cantidad de recuperados pero también, si no se toman medidas, de fallecidos.