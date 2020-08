Coronavirus: Las dificultades de tener 121 muestras pendientes

Los números no son meras estadísticas sino que, analizados finamente, construyen un panorama de una situación como la puede ser la sanitaria por la pandemia de coronavirus que afecta a San Pedro y el resto del país. En la región, el partido es el más perjudicado y las cifras lo avalan: 283 casos positivos de los cuales 80 están activos, 191 se recuperaron y doce fallecieron. Pero la situación se complejiza por las 121 muestras pendientes, es decir, personas que son sospechosas de haberse contagiado y esperan su resultado.

Además de las ocho decenas de infectados confirmados al 12 de agosto, la preocupación principal en la Secretaría de Salud son los 121 estudios que están a la espera porque el Instituto Maiztegui no está funcionando con normalidad (tiene profesionales de la salud aislados) y, como recibe test de toda Región Sanitaria IV, no da abasto a procesarlos.

En ese marco, en la última semana el gobierno local envió hisopados casi todos los días (en total desde fines de marzo hizo 985) y recibió a cuentagotas, situación por la que actualmente aguarda una gran cantidad y les genera un dolor de cabeza por varias cuestiones. En primer lugar, esos 121 sampedrinos tienen que permanecer aislados y recibir una asistencia similar a la de un caso confirmado. Incluso, a aquellos que su muestra da positivo, se debe rastrear y hacer un seguimiento aún más cercano a sus contactos estrechos varios días después de lo previsto.

Hay casos sospechosos que requirieron internación y están aislados en los consultorios amarillos del Hospital. Mientras no se tengan sus análisis, tendrán que seguir en esa condición a sabiendas de que los recursos no abundan ni las camas de internación tampoco. Con test negativo, no es que esos pacientes recibirán el alta médica sino que pueden ser trasladados a otras zonas del nosocomio y liberar espacio en el área afectada a la emergencia sanitaria.

El atraso del Maiztegui también mantiene en vilo a las propias personas hisopadas y sus familias. Existen casos de sampedrinos que hace casi una semana están a la espera de su análisis y transcurren los días de confinamiento sin saber si se contagiaron o no. A ese ritmo, algunos van a ser confirmados como positivos luego de recibir el alta por criterio epidemiológico.

Por último, el no saber si 121 personas tienen coronavirus le impide a la Secretaría de Salud planificar operativos y trabajar sobre los focos de casos positivos. A eso se le suma que hasta la próxima semana el jefe del área, Guillermo Sancho, seguirá aislado por haberse contagiado y la suma de situaciones no deseadas generan un panorama complicado al que se llegó por un conjunto de causas y del que, todavía, no se ve la luz al final del túnel.