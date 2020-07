Coronavirus: La quinta paciente recuperada es una joven embarazada que agradeció la asistencia de los médicos

De los 61 casos positivos de coronavirus que anunció hasta el momento la Secretaría de Salud de la Municipalidad (según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires son 62), cinco se recuperaron porque su último hisopado arrojó resultado negativo. La última es una joven de 26 años que está embarazada quien el martes por la noche se anotició de que su test analizado en el Instituto Maiztegui de Pergamino anunció que superó el virus que es pandemia en Argentina.

La mujer atravesó la enfermedad aislada en su departamento y, en diálogo con La Opinión, destacó la asistencia que recibió por parte del sistema sanitario: "A mí los médicos todos los días me llamaban y me mandaban mensajes, venía una asistencia social que me dejaba todo lo que necesitaba en la puerta de mi casa. Los médicos me hicieron análisis y un seguimiento específico, me vinieron a buscar en combi siempre y todos los vecinos sabían cuándo iba a salir a hacerme los análisis y se quedaban adentro. La verdad tuve todos los médicos encima les agradezco".

La joven, que se contagió de una persona muy allegada que trabaja en una fuerza de seguridad cuando todavía en San Pedro había un puñado de infectados, estuvo aislada en su vivienda desde antes de que se le informó que tenía COVID-19 porque tuvo contacto estrecho con un contagiado y continuó en esa situación hasta anoche cuando, sanada, le comunicó su recuperación a sus vecinos para "llevarles tranquilidad", indicó. Además, respecto de su embarazo dejó en claro que no tuvo "ningún problema" y que haberse contagiado coronavirus no lo afectó.

Con ella, son cinco los sampedrinos que recibieron el alta médica. Antes superaron el virus el médico Gustavo Martín; el paciente oncológico que estuvo internado en Capital Federal; el operario de Toyota de 22 años; y un profesional de la salud que se desempeña en González Catán.