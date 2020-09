Coronavirus: hisoparon al delegado de Río Tala, Domingo Bronce , y su esposa está en terapia intensiva

Entre las siete muestras que la Secretaría de Salud envió este miércoles al Instituto Malbrán de casos sospechosos de coronavirus COVID-19 está la del delegado municipal de la localidad de Río Tala, Domingo Bonce, quien permanece aislado en su domicilio desde hace unos días.

"Yo fui hisopado, estoy aislado del todo desde ayer pero hace tres días que estoy en casa", contó Bronce a La Opinión y explicó que su esposa, María, de 71 años, está internada en la terapia intentsiva de la clínica San Pedro a raíz de una complicación que tuvo en su cuadro oncológico.

"Mi señora tiene un problema oncologicao que se agravó", dijo Bronce y explicó que su esposa comenzó a sentirse mal luego de un proceso relacionado con su tratamiento y eso derivó en la consulta médica que indicó su internación.

"Me dijeron que, si todo va bien, mañana le dan el alta. Ell tuvo una crisis tras la aplicación que le hicieron, hasta ahora venía bien pero en esta vino muy complicada", señaló el delegado de la localidad de Río Tala, que llleva 48 años de matrimonio con María de Paul.

"Yo me siento bien, sin problemas, con un poco de tos, nada más", señaló respecto de su salud. "Los médicos me revisaron y me hisoparon", indicó Bronce, que espera para este viernes el resultado de su análisis.

Mientras tanto, en Río Tala "está todo coordinado", aseguró y destacó al equipo de trabajo que lo acompaña: ""Ellos me tienen al tanto, no estoy desconectado de ni ninguna manera, pero les agradezco mucho a mis trabajadores, que han interpretado muy bien la tarea que venimos desarrollando".