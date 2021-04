Coronavirus: hisopan a Ramón Salazar, que está aislado por contacto estrecho con un caso positivo

Desde el martes, el secretario de Coordinación Ramón Salazar, hijo del intendente y primer concejal en la línea sucesoria, permanece aislado en su domicilio por haber mantenido contacto estrecho con una persona que dio positivo por coronavirus COVID-19.

Publicidad

“Estoy aislado por precaución y sigo trabajando desde mi casa”, dijo Ramón Salazar a La Opinión. El fin de semana estuvo con sus hijas, que residen en Buenos Aires, y una de ellas le informó que dio positivo en un hisopado que se practicó el lunes, ante la aparición de síntomas.

“Lo más probable es q no me haya contagiado, pero por las dudas para no contagiar a nadie estoy haciendo el aislamiento”, dijo el secretario de Coordinación del gabinete.

“Mañana me van a hisopar, por las dudas”, anticipó Ramón Sazalar.

Ls tres hijas del funcionario, nietas del intendente Cecilio Salazar, residen en Buenos Aires. Están aisladas y se encuentran bien de salud. “Esperemos que sea leve”, dijo Ramón respecto del tránsito de la enfermedad por parte de su familiar.

Ramón Salazar fue el primer sampedrino vacunado contra el coronavirus COVID-19. Le aplicaron la primera dosis de Sputnik V cuando llegaron a la ciudad. En ese momento, Cecilio Salazar estaba de vacaciones y él había quedado al frente del Poder Ejecutivo como intendente interino.

Desde el Gobierno bonaerense habían solicitado a los intendentes que se sumaran a la campaña “Poner el hombro” y se vacunaran a modo de ejemplo para la comunidad, puesto que en ese entonces había dudas en torno a las vacunas.

“En ese momento recuerdo que mi hija me pedía que no me vacunara porque tenía miedo por las cosas q se decían en la TV”, recordó Ramón Salazar.

Luego le aplicaron la segunda dosis para completar el esquema. El secretario de Coordinación no se contagió coronavirus COVID-19 a pesar de la exposición a la que está sometido por sus labores cotidianas en el Gobierno municipal.