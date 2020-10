Coronavirus: hay pacientes considerados positivos sin hisopar que no tienen ningún nexo aparente

Las estadísticas oficiales de coronavirus COVID-19 señalan en San Pedro que desde que comenzó la pandemia el distrito lleva 1161 casos positivos confirmados por análisis tras enviar las muestras de hisopados y procesarlas en laboratorios públicos o privados.

Además, por protocolo del Ministerio de Salud, desde agosto se considera paciente con COVID-19 a los familiares convivientes de personas que dieron positivos y que hayan presentado síntomas. Aunque el Gobierno local informó que los tiene contabilizados, la cantidad de personas bajo ese parámetro se desconoce.

También hay otra consideración de caso positivo y tiene que ver con aquellas personas que llegan a los Consultorios Amarillos con síntomas y pueden referir contacto estrecho con un COVID-19 confirmado. En ese caso, con el nexo establecido, se los apunta como paciente con coronavirus sin hisopar y se los aisla.

Pero surgieron también relatos que dan cuentas de que también hay pacientes que llegaron a Consultorio Amarilo con dolencias compatibles con coroanvirus que fueron confirmados como pacientes activos sin hisopar, a pesar de no tener nexo aparente establecido.

Tal es el caso de Cintia Mansilla, una mujer de 38 años que trabaja como mensajera y que el 30 de septiembre pasado se presentó en la sede de Ituzaingó al 900 con síntomas, sin poder esablecer que haya tenido contacto con paciente positivo y fue considerada caso confirmado sin hisopar.

Además, la preocupaciòn de Cintia radica en que desde que le confirmaron que la consideraban paciente positivo de COVID-19 sin hisopar no tuvo contacto alguno con los médicos que hacen seguimiento ni con personal municipal.

Según relató a La Opinión a través del ciclo Radio Cuarentena que se emite a diario en la fanpage de Sin Galera, sólo tuvo contacto con un médico y gracias a que tenía su número teléfonico, lo que le permitió mantener un intercambio vía WhatsApp.

"Hasta ayer estuve con fiebre, hay días que tengo fiebre y días que no. Fui al Consultorio Amarillo porque me faltaba el gusto y tenía dolor de cabeza", contó Cintia. "Me dijeron que por los síntomas era COVID positivo, sin hisopado nomás", agregó.

"Me dieron un papel con las recomendaciones del aislamiento", informó la mujer, que vive en su casa con sus hijas y tiene a su nieta, que quedó aislada con ella porque cuando fue a consultar estaba en su vivienda.

"Mi hijo quería pagarme el hisopado, pero me dijeron que no hacía falta, que era positivo", detalló y aseguró que no había tenido contacto alguno con personas que hayan sido confirmadas como pacientes con coronavirus.

"Yo quería saber si el seguimiento me lo van a hacer igual. Yo reclamé por mi cuenta y me ayudó la doctora de Río Tala, que es buenísima y tienen menos casos. Me dijo que no podía hacerme el seguimiento, pero me ayudó", contó.

"Yo entiendo que hay un montón de aislados y por ahí no dan abasto. Una amiga me consiguió el teléfono del doctor Gallo, yo no lo quiero molestar, pero cuando me siento muy mal le pregunto y me dice que si tengo mucha fiebre que llame a la ambulancia" y agregó que conoce personas que, como ella, fueron considerados positivos sin hisopar "y les hacen seguimiento".

"Me dieron un número, gente que estuvo aislada que me ayudó por Facebook, pero no, no me llamaron", señaló. Ahora espera que alguien le pueda informar si el sábado, cuando cumpla los 10 días de aislamiento, podrá considerarse paciente recuperada de coronavirus COVID-19 o no.