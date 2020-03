Coronavirus: Familia sampedrina volvió de Brasil en colectivo, no fue controlada en ningún lado y se puso en cuarentena por su cuenta

Son varios los sampedrinos que en los últimos días regresaron del exterior y deben ponerse en cuarentena por sus propios medios ante la pandemia de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo en Argentina tiene casi cien casos positivos y dos fallecidos. Sin embargo, no todos cumplen el protocolo que exige el gobierno nacional que tomó medidas drásticas para evitar la propagación del COVID-19 pero, por acción u omisión, hay filtros que no son rígidos ni confiables, aun cuando los ciudadanos están dispuestos a colaborar.

El caso de una familia sampedrina que volvió el martes en colectivo desde Brasil es curioso si se tiene en cuenta que no se les aplicó ninguna acción de prevención, tal relató el joven que viajó con su pareja y su hijo menor de edad: "Estábamos todos los pasajeros pensamos que en la frontera nos iban a hacer una declaración jurada y tomar la fiebre pero nada, ni siquiera nos hicieron bajar del colectivo. No nos controlaron nada".

Ante esa situación, la familia decidió ponerse en cuarentena por su cuenta en su vivienda y estará hasta el 31 de marzo, fecha en que se cumplirán los catorce días desde su regreso. Incluso, cuando ya estaban en su hogar, a la pareja recibió sendos mensajes en sus celulares del Ministerio del Interior de la Nación que les informó que debían cumplir las "medidas de seguridad por el coronavirus" y "respetar la cuarentena" porque no hacerlo es un "delito".

Los tres sampedrinos viajaron en un contingente con un coordinador que les señaló que, cuando solicitó la "declaración jurada" en la frontera Uruguayana-Paso de los Libres en Corrientes, le dijeron que no tenían "resma" y que iba a llegar "al otro día".

El grupo, preocupado por la situación que afecta a gran parte del mundo, tomó recaudos por su cuenta, tal explicó el joven que prefirió mantener su anonimato a La Opinión: "El colectivo fue dejando gente en otros lados. Nosotros hicimos un grupo de WhatsApp con los demás pasajeros y a todos nos llegó el mismo mensaje. Nos pareció una falta de respeto que no nos hicieran controles por las dudas aunque nadie tenía síntomas. Hicimos el grupo de WhatsApp para si alguno tiene algún síntoma, lo notifique".

Por último, el ciudadano explicó que tampoco lo notificó la Policía a nivel local y dejó en claro que estará en cuarentena con su familia hasta el último día de marzo por precaución y para resguardas a la sociedad. Y cerró: "Me voy a quedar en mi casa, el trabajo lo hago desde la computadora. Ayer familiares me trajeron cajas con alimentos y los dejaron del otro lado de la puerta y después los agarré, no estamos en contacto con nadie. Sabemos que hay gente que no lo va a respetar, pero esperemos que la mayoría tenga conciencia".