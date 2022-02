Coronavirus: “Estamos en el peor momento de la pandemia y la gente no se está cuidando”

La gran cantidad de público que se vio el fin de semana en el denominado Festival del Verano en el Paseo Público generó cuestionamientos respecto de la falta de protocolos entre los asistentes.

Pocos barbijos y ningún respeto por el distanciamiento social fueron señalados por muchos que al percatarse de la presencia de miles de asistentes advirtieron que podría haber sido un foco de contagios.

El Toro Quevedo tocó ante una multitud en el Paseo Público. Foto: Prensa Municipalidad.

Desde el Gobierno, el secretario de Salud, Pablo Pichioni, señaló en múltiples oportunidades la necesidad de combinar los cuidados preventivos con las actividades económicas y de esparcimiento. La subsecretaria, Lorena Elgoyhen, había advertido en una conferencia de prensa que es necesario el uso de barbijo.

Este martes, en Radio Cuarentena, el integrante del Equipo COVID-19 de la Municipalidad Saverio Gutiérrez fue concluyente: “Estamos en el peor momento de la pandemia, con todo abierto”, dijo y pidió a la población que extreme precauciones.

“Si hubo contagios, los vamos a empezar a ver a partir del miércoles”, dijo Gutiérrez y agregó: “Si no aparece gente testeándose en mayor cantidad de lo que vemos habitualmente, estaremos en la curva descendente”.

En el último parte no se informaron resultados y en el del lunes hubo 103, todos por análisis PCR. Con 200 altas registradas, los casos activos a la fecha son 809. Este martes se registraron alrededor de 25 contagios en la Casa de Ancianos.

“Hoy la gente no se está cuidando, anda sin barbijo por todos lados, se ofenden”, advirtió Saverio Gutiérrez.

“El sentido común es lo que pedimos: no te decimos no vayas a un recital, pero ponete un barbijo. Si le piden el pase sanitario, que lo tengan. Que no se ofendan”, señaló.

Gutiérrez advirtió que “estamos en un momento en el que la atención primaria está complicada, está desbordada”, por lo que es importante cuidarse y cuidar a los demas.

“Todos los contagios exigen esa atención primaria y es una obligación del Estado brindarla”, dijo y recordó que en los denominados Consultorios Amarillos suele haber alrededor de 300 personas.