Coronavirus: espera el hisopado desde hace 14 días, está en terapia intensiva y la familia pide una comunicación

"Hola Lli, mi nombre es María Virginia Rodriguez. Armé un comunicado para poder difundirlo y ver si podemos hacer que llegue el hisopado de mi papá Juan Domingo Rodriguez. Se lo hicieron hace 14 dias y teniendo en cuenta que esta en estado muy grave y les cuesta mucho estabilizarlo. La única opción de posible contacto que tenemos es que lo saquen del aislamiento y hacer una video llamada para hablarle y sentirnos un poquito mas cerca", ese era el texto del mensaje que llegó a esta redacción acompañado de un comunicado a las autoridades.

Es que tras varios casos en los que los hisopados se confunden o se demoran, cuesta entender que en este caso uno que corresponde al sector privado no cuente con la respuesta de las 48 horas como en otros casos. A veces la confusión sobreviene por la edad, por la estadística pública que contrasta con la privada y otras, porque inexplicablemente quien no tenga el dinero para abonar su hisopado queda sometido a los tiempos que el sistema sanitario del estado resuelve con enorme esfuerzo pero con tiempos propios. El caso de la abuela Chichi, conmovió a las familias sampedrinas y si bien a ella la internaron en el Hospital, su situación fue la misma.

Juan Domingo está grave y apenas el Secretario de Salud tomó conocimiento de la situación se comunicó con Virginia para facilitarle el acceso en el atardecer de hoy, cumpliendo con el protocolo y advirtiéndole que el resultado había llegado pero con resultado "indeterminado", aunque a ellos nadie les avisó.

Esta tarde también este medio recibió otro caso llamativo que será publicado en las próximas horas. Se trata de una pareja joven cuyo primer resultado dio negativo y el otro aún no llegó, pero ambos cursaron todos los síntomas de la enfermedad y pese a que cumplieron el tiempo para ser dados de alta no pueden regresar a sus trabajos sin un informe que está pendiente.

Ahora que Juan Domingo podrá al menos escuchar la voz de los suyos, vale la pena compartir el comunicado que redactó su hija:

"Hola, me comunico por este medio desde la desesperación. Mi papá fue internado en el Sanatorio Coopser el día 4 de agosto por problemas respiratorios (previamente había ido a su neumonólogo y lo medicó sin hacerle una placa previa ni indagación correspondiente), mi mamá lo llevó a la guardia y por protocolo le hicieron el hisopado y quedo aislado. El día 5 de agosto ingresó a terapia intensiva, desestabilizado por una neumonía bilateral con falla multiorgánica. Unos días lo pudieron estabilizar y parecía que iba repuntando aunque no salía de estado critico.

El punto es que hoy siendo 17 de agosto todavía no tenemos el resultado del hisopado por lo que no lo pueden sacar de aislamiento. Te imaginarás que es una situación súper angustiante sumado a que no lo podemos ver.

Frente a la desesperación de poder verlo se me ocurrió poder hacer una video llamada para poder hablarle porque el sigue en coma farmacológico. La respuesta del doctor fue que hasta que no llegue el hisopado y vean si es negativo no se puede ingresar ningún objeto por el riesgo de contaminación. Será posible de alguna manera acelerar el hisopado para que podamos hablar con el?. Te contacto a vos para que me ayudes a difundir esto y de alguna manera acelerar el resultado del hisopado que ya vamos esperando casi dos semanas y seria la única posibilidad para poder sentirnos un poquito más cerca de el aunque sea a través de un teléfono".

Sin dudas falló la comunicación, falló el control previo, lo que no puede fallar es el derecho a que algún familiar aunque sea pueda mandarle un audio para que escuche las voces de sus seres queridos, ya que según todos los protocolos "los objetos pueden ser desinfectados" y abundan las fotos tomadas por pacientes que están internados y logran contacto con el exterior.