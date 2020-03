Coronavirus: escuelas extremaron medidas y pidieron "kit de higiene personal" a los alumnos

Mientras los casos sospechosos en análisis crecen en diversos puntos del país, en San Pedro hay alerta tras la confirmación de que la esposa del secretario de Economía de la Municipalidad, Fabián Rodríguez, padece coronavirus.

Aunque la señora vive en Vicente López y no estuvo en San Pedro, los esfuerzos de la Secretaría de Salud local por llevar tranquilidad a la población se enfrenta con una comunidad intranquila que, ante ciertas medidas que se anuncian, expresa su preocupación al respecto.

El protocolo vigente indica que quienes hayan viajado al exterior y estuvieron en países ubicados en las denominadas "zonas de riesgo" deben permanecer en sus domicilios, en autoaislamiento, durante 14 días y, si aparecen síntomas, llamar al teléfono 0221 425437 del Ministerio de Salud provincial.

En las escuelas, los directivos advierten a las familias sobre ese protocolo y ya hubo casos de alumnos retirados de instituciones para cumplirlo, por precaución. Además, en varios establecimientos educativos solicitaron una especie de "kit de higiene".

Este martes, La Opinión recorrió comercios porque el alcohol en gel es uno de los productos solicitados y en algunos sitios se notó el faltante.

"En el colegio me pidieron alcohol en gel, una jabonera, jabón y toallita", dijo Abigail, una mamá de la escuela 6 y agregó: "Nos pidieron, por cuestión de higiene, que cada nene tiene que llevar su propio vaso, un alcohol en gel, una jabonera con su propio jabón, no compartir nada, y una toallita. Como en el jardín, pero en la escuela".

La mujer señaló que el requerimiento lo hicieron las autoridades de la escuela "en reunión; apenas entramos nos informaron eso". "Estoy comprando una cosa acá, otra cosa allá, porque no hay nada en ningún lado", dijo.

"Le pidieron alcohol en gel, jabón y pañuelos o toallas, y mandaron como tarea que habláramos en casa sobre cómo prevenir enfermedades", contó otra madre respecto de lo que le solicitaron en la escuela a la que concurren sus hijos.

Mirta, del comercio La Jabonera, informó que en su local hay suficiente stock de alcohol en gel, en todos los tamaños de envase disponibles en el mercado, y aseguró que el tema está "bravísimo".

"Alcohol en gel: piden y piden y piden. Están enloquecida la gente. Todo el mundo está buscando. Alcohol en gel y alcohol común, las toallitas, la jabonera, jabón especial. Nos tienen enloquecidos. Hoy y ayer, un desastre", indicó.

"¿Sabés qué pasa? La gente está muy asustada y todo el mundo habla de eso. Acá no llegó todavía", consideró. Consultada sobre si pasa algo similar con el dengue, indicó: "Vos sabés que la han dejado olvidada, es una enfermedad grave; y sin embargo no llevan repelente para mosquitos. Se vende mucho el OFF, el Raid, pero no tanto como el alcohol en gel.

A la salida del negocio, una mujer que trabaja en un consultorio médico tambén contó que había ido a comprar alcohol en gel por precuación y ante la situación desatada por el coronavirus.

"Ya tenía, pero tenía que hacer un poco de stock porque no sé cómo viene el tema. Estamos viendo todo lo que tenga que ver, leyendo en internet y con los médicos para tener todo bajo control. Con prevención", señaló.

Un vecino que concurrió a otro comercio smapedrino reveló que por la mañana le cobraron un alcohol en gel a 99 pesos y que por la tarde, por el mismo producto, le cobraron 149,90. En ambas oportunidades, le extendieron un ticket "no válido como factura".