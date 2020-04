Coronavirus en un penal de Campana: habló la esposa de uno de los sampedrinos aislados

Cinco agentes del Servicio Penitenciario sampedrinos, que se desempeñan en la Unidad Penal 21 de Campana, deberán cumplir aislamiento obligatorio lejos de su familia y serán alojados en el Complejo Turístico Municipal ubicado en el ex Tiro Federal porque son compañeros de trabajo del efectivo que está internado en la clínica Delta de esa ciudad confirmado como caso positivo de COVID-19.

Este martes, luego de que se viralizaran audios y posteos en redes sociales que los señalaban, con datos que confundían a la comunidad, la esposa de uno de los agentes dialogó con La Opinión para aclarar la situación y dar un panoraba sobre lo que les toca vivir.

"Mi marido está trabajando con los compañeros", aseguró Mara e informó que se enteraron el lunes por la noche de la situación del agente infectado y que esta mañana consultaron con sus jefes del penal y que les indicaron que debían presentarse a trabajar.

"Vino Roleri, nos llamaron por el protocolo, cuando ellos lleguen les van a hacer el hisopado y los van a aislar", confirmó la esposa de uno de los cinco agentes sampedrinos y destacó: "Ellos no tuvieron ningún contacto con esta persona que tiene el virus, trabaja en la unidad, pero no está en la guardia de ellos, no lo vieron, no tienen contacto, ninguno, no sé por qué están diciendo tantas cosas, hay audios, posteos de Facebook que nombran a todos y no tienen nada que ver con esta persona".

"El se fue hoy a trabajar y se enteró por un grupo del trabajo, que informaron que un compañero de la unidad dio positivo, llamaron a sus jefes y les dijeron que vayan igual a trabajar, y no se vienen porque les dicen que no se pueden venir, y es más: el sábado les dicen que tienen que ir a trabajar", explicó.

Informó que este miércoles por la mañana, cuando regresen de trabajar, serán puesto en aislamiento, lejos de las familias, en el Complejo Turístico Municipal del ex Tiro Federal. "Los van a aislar y nosotros, las familias no tenemos contacto desde la mañana, ellos se fueron en el mismo auto a trabajar", señaló.

"Ellos sabían desde anoche, porque les avisaron otros compañeros, entonces llamaron a sus jefes, preguntaron si tenían que ir igual y les dijeron que vayan igual y que el sábado tienen que ir a trabajar igual, por más que estén aislados, se comunicó el jefe de ellos con Roleri y les dijo que tienen que ir igual, porque no tuvieron contacto con la persona que está infectada", explicó Mara.

"Ninguno tiene síntomas, hay uno que está resfriado porque tiene un problema de alergias, nada más", aclarño la mujer y consideró: "Me parece bárbaro lo de la precaución, lo que no me parece es todas las cosas que se están diciendo y quiero que se queden tranquilos que ellos no tuvieron contacto con este muchacho"

"En las redes sociales ya pusieron el nombre, me llaman por teléfono para preguntarme, toda la familia de mi esposo se enteró por las redes sociales", se quejó.

"Nos avisaron que les preparemos un bolso de ropa para aislarlos por los siete días que quedan para completar los 14 días que restan desde el día 5, pero el sábado, de ahí donde van a estar aislados, van a tener que ir a trabajar y después volver al aislamiento", agregó Mara.