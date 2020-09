Coronavirus: "El que no crea, que me acompañe un día a una terapia intensiva", dijo Guillermo Sancho

Después de alrededor de tres semanas el gobierno local realizó una conferencia de prensa en la Municipalidad en el marco de la pandemia de coronavirus y el secretario de Salud, Guillermo Sancho, brindó un panorama de la situación sanitaria en San Pedro y fue tajante: "Yo ya firmé 23 actas de defunción. El que no crea, que me acompañe un día a mí, que venga a una terapia intensiva y que esté unas horas con nosotros".

"Estamos viviendo tragedias familiares muy fuertes, que nos hubiesen escandalizados hace meses atrás y en otro lugar del mundo. Estamos asistiendo al fallecimiento de mucho personal de salud, al contagio de muchos profesionales de salud y viviendo situaciones familiares trágicas. En algunas ocasiones fallecen dos familiares. La verdad es que es muy triste contener una familia donde pierden dos integrantes en poco tiempo por la misma patología en una rapidez poco procesable para todos: la familia y el personal de salud, que se frustra muchísimo", agregó.

Además, sostuvo que "no sólo están falleciendo personas de la tercera edad o con patologías" sino también "jóvenes" y cargó contra aquellos que no cumplen la cuarentena: "El resto de nuestros vecinos no son solidarios con lo que se les pide. Vemos que el último mes, además de lo exponencial de los contagios, vemos lo exponencial de la falta de conductas".

Sobre el crecimiento de casos positivos en el último mes, detalló: "A principios de agosto, San Pedro contaba con 219 casos confirmados y diez pacientes fallecidos. Hoy tenemos 539 casos confirmados por hisopado y 23 personas que fallecieron. En un mes se sumaron 320 personas, mucho más que en tres meses desde que comenzó; y fallecieron 13 personas más. Este aumento se hace evidente la última semana con índice de positividad de alrededor del 57% el fin de semana y eso nos preocupa muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que los casos que detectamos el fin de semana son personas que se contagiaron en agosto, que seguramente en los días que siguieron, ha seguido creciendo el contagio. Estamos corriendo con 10-15 días de desventaja".

Y sobre la última semana y el por qué no se informaron más los nexos de los nuevos infectados, añadió: "Vimos un alto incremento. Muchas veces teníamos un gran número de casos de contactos muy cercanos del caso índice. Hoy además del crecimiento hay muchos más focos que había antes. Muchas veces lo que sucede es que uno puede suponer cuál puede ser el nexo, pero no lo tenemos confirmados. Se nos empezaron a superponer casos y nexos. Hoy decir un nexo es algo que para trabajar sirve, porque tenemos rastreados familiares, pero muchas veces estamos haciendo deducciones detectivescas. Hemos tenido contagios en determinadas empresas, vamos al lugar, intervenimos, pero no podemos decir que el nexo fue tal cuestión. Tuvimos 320 casos. Si ponemos uno por uno, muchos hubiera sido adivinar alguna situación".

Por último, dejó en claro que esos son "solamente los casos que son confirmados por PCR" porque estimó, según cálculos que realizó con ciertos parámetros, que en San Pedro alrededor de 7 mil personas contrajeron COVID-19. Y sobre la atención de pacientes, señaló: "La demanda fue aumentando en los consultorios amarillos. Estamos teniendo entre 50 y 70 consultas diarias. El lunes fueron 60 consultas y se hicieron 38 hisopados, que se suman a los 62 que se enviaron".