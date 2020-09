Coronavirus: El hisopado a Walter Sánchez dio negativo

El secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, dio negativo de coronavirus y podrá retomar su agenda una vez que concluya su período de aislamiento.

El funcionario confirmó a La Opinión que recibió el resultado de su muestra este viernes por la tarde porque se la remitió el Instituto Malbrán de Capital Federal. Había sido hisopado el martes por presentó síntomas compatibles con COVID-19 y desde ese día quedó en confinamiento en su casa junto a su familia.

Previo a saber que no contrajo el virus, Sánchez recalcó que se encuentra "bien", que perdió "la voz" y tuvo "tos seca" pero no "fiebre". Además, señaló que sus allegados convivientes no presentaron patologías.

Por ser caso sospechoso de COVID-19, se aisló a sus contactos estrechos entre los que sobresale el empleado del área Santiago Banegas y el director de Asistencia Directa, José Luis Franchini. Ninguno tuvo síntomas y, al igual que Sánchez, podrán volver a trabajar.

Es la segunda vez que Sánchez está aislado pero la primera que le hicieron el test para detectar si se infectó o no. Anteriormente, debió resguardarse por tener vínculo con el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero, quien finalmente también dio negativo (fue semanas antes de contagiarse).