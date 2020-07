Coronavirus: el Gobierno nacional extendió la cuarentena hasta el 2 de agosto

El presidente Alberto Fernández anunció en la Quinta de Olivos cómo será la nueva etapa de la cuarentena. Aocmpañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof y , de manera virtual, por los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Arabela Carreras (Río Negro).

“Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”, dijo Fernández y advirtió: “Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente”.

“Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duele la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”, señaló sobre el aislamiento

“A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación”, sostuvo y advirtió, una vez más: “Estamos lejos de ganar la batalla”.

El presidente pidió a los argentinos que extremen precauciones y que eviten reuniones para el Día del Amigo. "Si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos", aseguró.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof anunció que el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires pasará a una cuarentena "intermitente" que consiste en una reapertura escalonada de actividades a partir del lunes 20 de julio.

El gobernador refirió que en el AMBA se volverá gradualmente el lunes 20 a la "apertura de las empresas que teníamos abiertas antes con transporte propio, el miercoles 22 solamente volver a los comercios barriales y el lunes que viene (27) a las actividades profesionales permitidas, todo con el protocolo sanitario correspondiente".

"Vamos a pasar a una cuarentena intermitente. Ahora se redujo la velocidad de contagios, hemos logrado sostener la capacidad del sistema, entonces estamos en posibilidad, de manera escalonada, de volver a la etapa anterior", explicó el mandatario bonaerense.

Kicillof dijo que esta fase "se podrá sostener solo en la medida de que no vuelvan a aumentar los contagios" y que "dependerá muchísimo de que nadie se relaje, que no metamos la pata".

"En la provincia de Buenos Aires se acató la cuarentena, no había un policía o agente municipal al lado de cada uno obligando a cada bonaerense a hacer estas cosas", resaltó.