Coronavirus: el caso de un hombre que, después de vacunado, se contagió y “la pasó mal”

Aun cuando en enero empezó el operativo de vacunación contra el coronavirus, entre los pocos inoculados en San Pedro surgió el caso de un hombre que se contagió y estuvo grave.

Publicidad

Su pareja, Ivana, relató la situación en Sin Galera y explicó que fue inmunizado el 10 de marzo en la Escuela Industrial con la primera dosis de Sinopharm y, once días después, le confirmaron a través de un hisopado que había contraído el virus.

“Estuvo bastante jodido por tener enfermedades de base. Es EPOC grado 2 e hipertenso. La pasó mal. estuvo 9 días con fiebre continua”, admitió la mujer quien dejó en claro que debido a sus patologías de base fue vacunado. Respecto de cómo lo contrajo, analizó: “No tengo idea de como se contagio, para mí fue con alguien asintomático porque de las mil maneras que pensamos, no. Para mi fue alguien asintomático y pasó”.

Ivana también se contagió pero, en su caso, todavía no fue inoculada. En contrapartida, dos familiares que tuvieron contacto con ellos también un mes después de habérseles aplicado la vacuna no se infectaron: “Ambos, aunque no viven con nosotros, estuvieron en contacto directo con nosotros. No tuvieron síntomas ni nada. Las otras dos personas, una de 75 años y la otra con enfermedades de base, ninguna tuvo ni siquiera un síntoma.

Por último, la mujer contó que ya está “recuperado” y junto a los médicos sospechan que “no llegó a hacer anticuerpos” contra el coronavirus más allá de que “poniéndote la vacuna no quiere decir que no te vas a contagiar” aunque sí que va a ser más leve”.