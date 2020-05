Coronavirus: descartados los hisopados relacionados con el caso positivo, monitorean a más de 150 contactos estrechos

San Pedro tuvo el miércoles pasado su primer caso positivo de coronavirus COVID-19, lo que obligó a la Secretaría de Salud de la Municipalidad a disponer un operativo de monitoreo, control y toma de muestras a contactos estrechos que se desarrolló el jueves.

Ese día hicieron en total 36 hisopados, de los cuales 29 fueron anunciados como contactos estrechos con el caso positivo, más cuatro previos y tres posteriores no relacionados. De esos 36, 26 fueron descartados al dar negativo en el Instituto Maiztegui.

De los 10 restantes, cinco fueron remitidos el domingo y se espera su resultado para este lunes; los otros cinco no fueron ni serán analizados, puesto que desde la Región Sanitaria IV consideraron que debía descartarse su condición de sospechosos al dar negativos los 22 análisis de muestras relacionadas con el caso confirmado. Por ello, los casos sospechosos de San Pedro registrados hasta el momento bajaron de 111 a 106.

El secretario de Salud, Guillermo Sancho, informó este lunes, en conferencia de prensa que encabezó junto al intendente, que al dar negativo esos 22 casos estrechos, quedan 158 personas monitoreadas por haber tenido algún tipo de contacto con el infectado y que "ninguno presentó síntomas" hasta el momento. "En la medida en que no tengan síntomas no van a ser hisopados", explicó.

"La gerenciadora de IOMA nos dio la totalidad de los pacientes que este médio estaba viendo, algunos eran de Ramallo y otros hacía más de 14 días que no los visitaba. Son pacientes de entre 20 y 87 años, la mayoría adultos mayores, y también hisopamos a una enfermera que presentó síntomas", detallo Sancho.

Respecto de las muestras que finalmente no fueron enviados para su análisis, explicó: "Entendimos que el personal que había estado en contacto con el paciente eran plausibles de ser hisopados y lo hicimos, luego desde Región Sanitaria nos pidieron que no enviemos esas muestras, porque al tener descartados a estos pacientes no era necesario".

"Estamos haciendo seguimiento, este paciente COVID positivo tuvo contacto con otras personas en un corralón, una rotisería, una jabonera, otros establecimiento de venta de mercadería, nos contactamos con los dueños y los empleados de estos lugares, también con un albañil que hizo trabajos en su casa", reveló Sancho.

"Los estamos siguiendo a todos, hasta que se cumplan los 14 días tienen que estar en aislamiento y están monitoreados para saber si presentan síntomas, por lo pronto ninguno presentó síntomas así como la familia del doctor, son 158 aislados y en la medida en que no tengan síntomas no van a ser hisopados", precisó el secretario de Salud.

Sancho informó que el hombre que falleció el sábado y que había sido hisopado por ser caso sospechoso de coronavirus COVID19 tuvo resultado negativo en su análisis, remitido ese mismo día por el Instituto Maiztegui a las autoridades sanitarias.

"Se trabajó muchísimo todos estos días después de que nos enteramos de esa situación, se puso en movimiento el equipo de Salud que conduce el doctor Sancho, fue una actividad realmente frenética y por suerte el sábado recibimos los resultados negativos", celebró el intendente, Cecilio Salazar, aunque pidió no bajar la guardia y mantener los hábitos de precaución establecidos.

"Quiero transmitirle a la gente que somos vulnerables, San Pedro no está en una isla, corremos grandes riesos, este fue el primer caso pero no va a ser el último. Va a haber algunos casos más, todos los días vemos cómo en todo el país se suman casos, sobre todo en el AMBA, y nosotros estamos muy cerquita", advirtió el intendente.