Coronavirus: Derivaron a dos pacientes internados en el Hospital para que el sistema sanitario no colapse

Dos pacientes que estaban internados en el Hospital Emilio Ruffa con un cuadro de coronavirus fueron derivados en las últimas horas a centros de salud de otras ciudades para evitar que el sistema sanitario colapse.

Ambos se encontraban en terapia intensiva del nosocomio local y son asistidos en la misma área de los centros de salud a donde se los llevó. Una mujer de 75 años fue trasladada al Sanatorio Antártida de Capital Federal mientras que un hombre de 76 al Lino Piñeiro de Baradero.

"El Ministerio de Salud provincial intervino a partir de la publicación de un medio de comunicación y decidió descomplejizar la situación en San Pedro en relación a camas críticas". La situación de las camas es como informamos ayer -por el viernes-", explicó a La Opinión el secretario de Salud, Guillermo Sancho.

El viernes, Sancho admitió que el sistema sanitario local está al borde del colapso, es decir, "en tensión" porque en el Hospital, Sanatorio Coopser y Clínica San Pedro hay muchas camas ocupadas, tanto de internación como terapia intensiva.

En el Hospital Sadiv, en cuyo laboratorio se realizan hisopados y test serológicos, no se asiste a ningún contagiado porque no hay personal de salud disponible, cuestión que genera preocupación porque más allá de que hay infraestructura el municipio hasta el momento no dispuso de médicos.