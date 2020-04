Coronavirus: Delegados provinciales del Consejo Federal concluyeron que no habrá torneos al menos hasta septiembre

Se llevó a cabo el martes vía la plataforma Zoom una reunión virtual de delegados provinciales del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que se concluyó que los campeonatos de fútbol del interior del país, como los que organiza la Liga Deportiva Sampedrina (LDS), no se podrán reiniciar al menos hasta septiembre en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo.

El análisis lo dio a conocer Ascenso del Interior y aunque no es una determinación anunciada y oficializada, obedece al contexto que atraviesa Argentina por el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del COVID-19 del que al 29 de abril hay 4285 casos positivos y 214 muertos. También, estimaron que entre octubre y diciembre cada asociación podrá llevar adelante un certamen para definir qué club clasifica al Torneo Regional Federal Amateur 2021.

Además, los dirigentes (el representante del norte de Buenos Aires fue Jorge Garavano, presidente de la Liga de Salto) Además, señalaron que cada asociación y club deberá armar un protocolo para que, cuando se reactive la actividad con aval de los gobiernos nacional y provincial, pueda ingresar público a los estadios y recaudar dinero para afrontar los gastos.

Consultado por La Opinión, el presidente de la Liga Sampedrina (LDS), Hugo Cejas, explicó que esa conclusión no significa que se adoptará a nivel local pero coincidió en que, dadas las circunstancias actuales, es probable que los campeonatos no se reanuden hasta el noveno mes del calendario 2020. Además, dejó en claro que sin hinchas en la tribuna "no se jugará".

El análisis de los delegados provinciales va en sintonía con la decisión de la AFA de suspender todos sus torneos profesionales, desde la Superliga en la que participa Sebastián Ramírez con Huracán hasta la Primera D pasando por la Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y el femenino donde Ludmila Manicler se clasificó a la Copa Libertadores con Boca Juniors.