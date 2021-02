Coronavirus: Daniel Creus explicó por qué dejaron de informar las muestras pendientes

El sábado en el programa de Lilí Berardi, el Dr. Daniel Creus explicó por qué los informes diarios en relación al seguimiento de la pandemia de coronavirus dejaron de detallar la cantidad de muestras, el sexo y edad de los casos sospechosos.

El pedido, dijo, surgió del equipo de seguimiento telefónico a principios de febrero: “Había un desfasaje entre la información de los hisopados pendientes. Sugirieron si podíamos dejar de informar los pendientes, porque era mucha la gente ansiosa que llamaba para decir: ‘No, pero cómo figura que no hay pendientes si a mí todavía no me pasaron el resultado'”.

El “desfasaje” al que se refiere el funcionario era provocado porque “esperaban juntar las muestras del otro día” para remitir todas juntas a Central Lab, lo que disparaba incesantes consultas que “generaron tensión en los equipos de trabajo”, justificó.

Además, Creus reflexionó sobre la definición de infodemia para explicar la decisión: “La definición de infodemia habla del exceso de datos, tanto veraces como las fake news, que puede ocasionar un estrés psicológico y en este caso lo estaba ocasionando en el personal de salud abocado a brindar los datos puntuales a la hora, que relajó un poco la situación”.

Por último, admitió que la no apertura de los consultorios amarillos durante el fin de semana largo de Carnaval fue “una válvula de escape” para el trabajo de los profesionales de la salud. “Por suerte estamos en un meseta baja y todavía descendiendo”, dijo sobre la cantidad de casos para luego asegurar que los consultorios dispuestos no son para atender a personas con patologías graves, y que “al paciente grave se hisopa igual”.