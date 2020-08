Coronavirus: convivientes de casos positivos que presenten síntomas serán considerados contagiados sin hisopar

Las autoridades sanitarias nacionales los definen como "casos confirmados por nexo epidemiológico". Cuando una persona conviviente de un caso positivo presente síntomas, no será necesario hisoparlo para considerarlo contagiado de COVID-19. En San Pedro ya hay varios pacientes bajo esa denominación pero todavía no fueron contabilizados porque el sistema aún no lo permite. Cuando ello suceda, aumentará la cantidad de positivos a nivel local.