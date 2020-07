Coronavirus: Confirmaron diez nuevos casos positivos y Silvio Corti admitió que "es un mal día"

El gobierno local informó hoy por la noche mediante una conferencia de prensa en la Municipalidad que brindaron los secretarios de Gobierno y Salud, Silvio Corti y Guillermo Sancho respectivamente, que hay diez nuevos casos positivos de coronavirus en San Pedro que se desprendieron de quince muestras que remitió el Instituto Maiztegui de Pergamino.

Los contagiados son una adulta de 68 años sin nexo; una joven de 17 que se contactó con un personal de salud del Hospital; una mujer de 29 junto a hombres de 24, 65 y 52 cuyo caso cero es el ambulanciero de Santa Lucía; tres masculinos que son un médico de 50, un enfermero de 29 y un chofer de 36 del Emilio Ruffa; y otro de 28 que se relacionó con una docente de la cual todavía se desconoce el vínculo.

De los cinco hisopados restantes, dos fueron negativos y tres tienen que volver a estudiarse porque arrojaron resultado indeterminado. Además, los otros doce análisis enviados también el domingo no volvieron y a esos se sumaron otros 34 remitidos hoy por lo que hay 53 pendientes que se esperan para los próximos días.

"Hoy es un mal día. Hay una preocupación general porque el virus sigue desplegándose en San Pedro. También porque está afectado personal de salud que es esencial. Esto pasó en todo el mundo y no debe sorprendernos. Más allá del deseo de que eso no pase en San Pedro, cuando ocurre la preocupación aumenta. Insistimos a la población que no baje los brazos, que es una pelea que se da todos los días y el país demuestra que se está entrenado en una fase complicada y eso requiere de todos nosotros", admitió Corti respecto del contexto general que atraviesa el partido por la pandemia.

En total, al 28 de julio el partido tiene 155 casos positivos de los cuáles 41 están activos, 107 se recuperaron (hoy se sumaron seis más) y siete fallecieron.