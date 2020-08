Coronavirus: confirman nuevo caso positivo en trabajador de Toyota

Este jueves pasado el mediodía fue confirmado el paciente número 357 con coronavirus COVID-19 residente en San Pedro. Se trata de un sampedrino de 43 años que trabaja en la planta automotriz de la empresa Toyota, donde fue hisopado.

Comenzó con síntomas el domingo y lo hisoparon en la fábrica, donde la empresa adoptó como política tomar muestras aleatorias entre su personal así como también a aquellos trabajadores que presenten dolencias compatibles con la enfermedad.

Aislado desde entonces en su domicilio, el paciente recibió este jueves, pasado el mediodía, el llamado desde el departamento médico de Toyota mediante el que le informaron que el resultado de su análisis es positivo.

"Estoy bien, lo máximo fue que de domingo a martes tuve fiebre, que no bajaba, también dolor de espalda y de cabeza", dijo a La Opinión Marcos, el empleado de Toyota contagiado.

"Los médicos me dijeron que eso era el pico, que me quede tranquilo que ahora todo es en bajada, que en algún momento puede faltarme el olfato y que voy a seguir con un cuadro similar a un resfrío, que no haga esfuerzo ni nada, porque me puedo llegar a agitar", señaló.

La planta de Toyota no producirá desde las 15.00 del viernes y hasta el domingo, inclusive, para poner en marcha un "proceso de desinfección extraordinaria" en la planta, según acordaron el prsidente de la empresa en el país, Daniel Herrero, y el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, luego de una serie de contagios que pusieron en riesgo turnos de producción en la automotriz.