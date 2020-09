Coronavirus: Cecilio Salazar fue aislado "por precaución"

Lo confirmó el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, a La Opinión y aclaró que "no tiene síntomas" compatibles de COVID-19 más allá de que tuvo contacto con un contagiado. Como no presentó patologías, no fue necesario que lo hisopen. El martes el intendente cumplirá con los días establecidos por protocolo y podrá salir de su casa para retomar su agenda.