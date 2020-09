Coronavirus: Cada vez hay menos camas de internación y "la situación se está complejizando", aseguró Guillermo Sancho

Al 25 de septiembre hay más de 30 pacientes confirmados como caso positivo o sospechoso que requieren asistencia en el Hospital, Sanatorio Coopser y Clínica San Pedro. "Está bastante en tensión el sistema", admitió el secretario de Salud. En el Hospital Sadiv no hay ningún sampedrino internado con COVID-19 porque hasta el momento no hay personal de salud y la Municipalidad evaluará disponer o no en caso de considerarlo necesario.