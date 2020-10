Coronavirus: Anunciaron 25 nuevos casos positivos de muestras enviadas a analizar que "no habían sido comunicadas"

La Secretaría de Salud emitió este martes al mediodía un adelanto del parte oficial que da a conocer cada noche en el marco de la crisis sanitaria y anunció que hay 25 nuevos casos positivos de coronavirus en San Pedro.

El Instituto Malbrán de Capital Federal remitió el resultado de 43 de las 53 muestras que se enviaron a analizar el sábado 3 de octubre las cuáles la Municipalidad no comunicó en su parte como pendientes porque no le fueron informadas en su momento por parte del laboratorio del Hospital al área que conduce Guillermo Sancho. Por eso, en el parte de esa jornada el equipo de prensa no recibió la información para darla a conocer.

Además de los contagiados, hubo 18 negativos y se espera que los diez estudios restantes lleguen en el transcurso del día. Por la noche, se emitirá un nuevo informe en el que se detallarán sexo y edad de cada uno de los nuevos infectados como es habitual desde que inició la pandemia.

Por último, Salud informó que hoy se enviaron a analizar otras 78 muestras de las cuáles 72 fueron al Instituto Malbrán y las restantes a laboratorios privados porque los pacientes eligieron el sistema mixto.