Coronavirus: Anses permanecerá cerrado hasta el 19 de octubre

Las oficinas de anses de nuestra ciudad permanecerán cerradas hasta el 19 de octubre de manera preventiva, luego de que se conociera un caso positivo de Covid-19 entre lo trabajadores.

El titular de la dependencia, Damián Mosquera, quien también permanece aislado, explicó a La Opinión: "En realidad pasó que veniamos teniendo contactos estrechos de algunos compañeros, dos compañeros por ejemplo son marido y mujer, uno dio positivo y aislamos a los dos, y ya habíamos tenido semanas atras otros compañeros y si bien veniamos trabajando en dos grupos para no cerrar la UDAI, nos tocó que un compañero dio positivo y varios fuimos contacto estrecho y nos tuvimos que aislar, el viernes tuvimos que cerrar la atención presencial".

Además indicó que algunas personas permanecen trabajando de manera virtual, pero que aunque intentaron sostener el normal funcionamiento, en esta oportunidad se dificultó y entiende que los tramites relacionados a pensiones, jubilaciones y asignaciones requieren una atención directa, pero continuar sería arriesgar al personal y también a los vecinos que se acercan a las oficinas, muchos de ellos, pacientes de riesgo.

Sobre la salud del personal aseguró: "Todos tienen sintomas típicos pero están todos bien, yo no tengo sintomas pero me aislé preventivamente, me enteré el jueves y lo decidimos sobre la marcha, es complicado pero lo decidimos por la gente".

Todos los turnos que habían sido otorgados para la semana entrante, serán postergados y reprogramados para cuando se normalice la atención al público. "La voluntad mia fue hasta último momento tener las puertas abiertas", concluyó.