Copa Libertadores femenina: la experiencia de Guillermina Lazzari como asistente de América de Cali, que fue subcampeón

La Copa Libertadora femenina tiene un formato diferente a la masculina porque sólo compiten ocho clubes en un determinado país sede y se enfrentan desde cuartos de final en series de eliminación directa. La edición 2020 se postergó para marzo de 2021 por la pandemia de coronavirus y la misma concluyó este domingo en Capital Federal con la participación de la dirigente Guillermina Lazzari.

La sampedrina fue la oficial de equipo de América de Cali de Colombia que perdió la final frente a Ferroviaria de Brasil 2 a 1 en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y fue subcampeón. Antes, las cafeteras eliminaron a Boca Juniors 2 a 1 y al defensor del título, Corinthians de Brasil 4 a 3 por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Del certamen también participó River Plate que se despidió en la primera ronda contra el posterior campeón.

“Cumplí la función de gestora deportiva. Estoy a disposición de la delegación las 24 horas desde que llegaron al país, o sea desde que fui a buscarlos a Ezeiza hasta su regreso”, explicó Lazzari a La Opinión. Y agregó: “Fui el detrás de escena para que las cosas funcionen. Desde organizar sus cuatro comidas, el bus para llevarlas a los entrenamientos y partidos, escolta policial y cualquier tipo de imprevistos que surja”.

La exfutbolista se desempeña en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que organizó la Copa Libertadores femenina. Lazzari destacó la labor de la entidad que preside Claudio Tapia y admitió que para ella “es un sueño cumplido”: “Nunca pensé que me iba a tocar acompañar un equipo a la final, es decir mi objetivo estaba focalizado en que la tarea y lo que se me pedía salga todo bien, no vi más allá porque uno acá viene a dar lo máximo y cumplir su rol eficientemente”.

“el pueblo colombiano es maravilloso” Guillermina Lazzari

Antes de la definición, la joven de San Pedro deseó que América de Cali sea “campeón” porque “se lo merecen”: “Llegaron con perfil bajo, trabajando día a día en silencio, con convicción y humildad. Digno de admirar sin dudas. Fui y soy testigo de lo grande que es este equipo. Le ganó al favorito que era el Corinthians y cuando nadie lo esperaba, rompió todos los pronósticos. El fútbol es maravilloso y es mágico”.

Guillermina convive con la delegación colombiana hasta tanto se vaya de Argentina y hasta se dio el lujo de jugar en entrenamientos con ellas: “Terminé siendo parte de los entrenamientos porque les faltaba una para completar, fue así que entrene y jugué con ellas todos los días”. Y bromeó: “También me di el lujo de hacer de las mías y metí algún que otro cañito. Una no pierde la picardía Argentina, jaja”.

Por último, aseguró que “el pueblo colombiano es maravilloso” y la “hicieron parte desde el primer día”. “Si bien uno por protocolo debe darles su espacio y debe sin dudas ser profesional, también estamos para ayudarlos en todo lo q nos pidan”, concluyó.