Coopser: corte programado para este viernes
Coopser informó que el próximo viernes habrá un corte de energía programado, debido a tareas de mantenimiento. Las zonas afectadas serán las comprendidas entre las calles Mitre, Bozzano, Nieto de Torres y Bozzano, entre ellas el Fonavi 1 y 2. El horario estimado para el corte es de 08.00 a 09.00.
