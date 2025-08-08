Durante la jornada de este viernes, la Coopser lanzó un comunicado en el que informaban que ninguno de sus representantes participará en una convocatoria vecinal, que pretende tratar la utilización recursos pertenecientes al Fondo de Obras Públicas.

En su informe, la cooperativa destacó que la situación surge luego de que “vecinos de los barrios Polo, Escorial y Villa Merced” difundieran un encuentro para tratar la "realización de obras de tendido de gas" utilizando dichos fondos.

A través de Instagram, Coopser refirió que la entidad no fue convocada "de manera oficial para participar" de la reunión, por lo cual "no estará presente ningún representante técnico ni institucional de la cooperativa en esa reunión, ni se ha designado a persona alguna para brindar información o responder consultas".

“Esta comunicación tiene como objetivo evitar confusiones o situaciones inconvenientes”, indicaron.

Resaltaron que si bien "la organización y el trabajo conjunto de los vecinos para impulsar este tipo de proyectos es absolutamente válido y positivo, es fundamental aclarar que, hasta el momento, la cooperativa no mantiene ningún tipo de vínculo formal con esta iniciativa más allá de haber emitido oportunamente una cotización escrita solicitada por vecinos de la zona".



