Controles en confinamiento: Roleri aseguró que los comercios “están cumpliendo” con las restricciones

El sábado comenzaron a regir las restricciones de la etapa de confinamiento impuesto por el Gobierno nacional para zonas de alto riesgo y de alerta epidemiológica, como San Pedro. Tras el fin de semana extralargo, este martes el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, analizó la situación y aseguró que en la ciudad las medidas se cumplieron.

Publicidad

“Los comercinates se han comportado muy bien, la gran mayoría”, dijo el funcionario. Durante el fin de semana hubo un supermercado infraccionado, que estaba abierto media hora después del horario previsto, y no mucho más. “Siempre hay algún caso que nos hace renegar, pero se han portado bien, nos han llamado para consultar cómo debían trabajar y no hemos tenido problemas”, explicó Roleri.

“En algunas zonas alejadas ha habido negocios familiares que cerraban un poquito más tarde, pero con la pasada y una llamadita se regularizaba”, aseguró el comisario retirado y destacó que “las despensitas de barrio, que atienden por la ventana, por ahí se nos escapan un poquito porque pasamos, apagan la luz y cuando nos vamos vuelven a prender, siempre hay algún vecino quejoso que llama y vuelve a llamar”.

“Es muy difícil de controlar todo, como dijo el intendente no se puede poner un policía en cada casa”, reconoció Roleri.

“El fin de semana tuvimos una reunión clandestina, había varios amigos, se labró el acta. Después un supermercado que abrió hace poquito también fue infraccionado, en calle Sarmiento, fuimos a controlarlo y estaba abierto casi media hora después de lo permitido, se le indicó que tenía que cerrar”, contó Roleri.

“Por ahí los muchachos, los chinos, no se comunican bien, decían que eran todos empleados pero salía gente con los carritos. Se les labró el acta de infracción, no se clausuró porque ya era tarde, cerraban enseguida y no se repitió la falta, ayer pasé y ya estaba a las 18.00 listo para cerrar”, detalló.

Roleri recordó que en los comercios no esenciales “las personas pueden acercarse a retirar lo que compraron vía telefónica o por internet” y que “después de las 18.00, solamente por delivery”.

Durante el fin de semana, Roleri recorrió agencias de mensajería para explicarles que deben procurar no tomar pedidos después de las 22.30 puesto que a las 23.00 debe cesar la actividad. “A las 11 de la noche tienen que estar en su casa, lo mismo los comercios, a las 11 tienen que estar cerrados y sin gente adentro, tienen que tomar todas las precauciones para hacer los pedidos en esa hora”, precisó.

Sobre el cumplimiento de las medidas, señaló: “El sábado recorrimos y vimos que los empleados están trabajando, tomando los pedidos por teléfono, despachando los pedidos, la gente no puede ingresar al local pero pueden a retirar. Es difícil pero bueno, apelamos a la buena voluntad de los comerciantes, creemos que al no amontonarse gente en los negocios el riesgo de contagio es menor”.

El secretario de Seguridad aseguró que “la gente comprende cuál es la gravedad de la situación actual”.

“En general se están cuidando mucho, los comerciantes están poniendo su buena voluntad y sabemos el sacrificio que están haciendo para mantener sus negocios”, indicó Roleri.

El personal de la Secretaría de Seguridad trabaja las 24 horas en turnos rotativos. Durante la noche y la madrugada tuvieron como responsabilidad “interceptar vehículos que anduvieran dando vuelta y verificar si eran esenciales”.

Roleri dijo que el movimiento fue poco: “Las motos desaparecieron a las 11 de la noche y los autos, hasta las 5, 6 de la mañana que es cuando empieza a moverse gente para ir a trabajar”.