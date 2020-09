Control de heladas: Inta registró temperaturas bajo cero esta madrugada

Entre las 21.00 del sábado y las 7.30 de este domingo estuvo activo el servicio de control de heladas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que registró temperaturas bajo cero en la zona, situación que fue seguida minuto a minuto por productores.

"Las temperaturas bajo cero comenzaron después de las 3 am", señalaron en el informe. El viento "estuvo calmo a partir de la 1.40 am, con algunos picos de brisas que no superaron 1 km/hora".

La temperatura más baja registrada fue de -2,2 grados, a las 6.00 de la mañana, en la Estación Experimental ubicada en el km 170 de l aruta 9, donde el primer registro bajo cero ocurió a las 2.00, con -0,5.

En la Estación Agrometeorológica ubicada en el km 10,5 de la ruta 1001, en l zona de Río Tala, la temperatura más baja registrada fue de -1,8 grados, a las 6.00.

El mapa de monitoreo de heladas calificó como "moderada" la que ocurrrió en las últimas horas en la zona rural de San Pedro. La temperatúra mínima registrada desde que en agosto comenzó el servicio de control de heladas tuvo lugar el 20 de agosto pasado, con -5,2 grados.