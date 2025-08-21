“Una idea genial que se convirtió en basural”, comentó Fabiola en redes sociales, donde difundió un video sobre el estado de los contenedores del Punto Veder de la esquina de la Plaza de los Inmigrantes, en Uruguay y Oliveira Cézar.

Los contenedores de la exterminal fueron instalados en el lugar con el propósito de recibir los residuos seleccionados que pueden ser reciclados. Es decir material inorgánico.

Tal vez por la falta de conocimiento, para muchos, sobre la importancia que tiene cumplir con este proceso, pero resulta penoso observar dos depósitos enormes volcados, con todos los deshechos desparramados.

“Lamentablemente los ciudadanos, claramente, no entendieron la consigna. Tiran lo que se les antoja. Vienen coches con bolsas y bolsas de basura, y les puedo asegurar que no es cartón ni plástico”, contó, con mucho fastidio, Fabiola.

Si bien narró su experiencia, que debe ser diaria, algo similar ocurre con los ubicados en la Plaza Constitución. En reiteradas ocasiones se los ha apreciado rebalsados y con bolsas despedazadas por los animales que merodean la zona, lo que incluso motivó una propuesta para moverlos a otro sitio, que fue rechazada.

En el caso puntual que denunció la vecina, que se ocupó de hacer notar el estado lamentable del lugar, indicó que “siempre esa manzana donde está la plaza y la ex Terminal de Ómnibus tuvo mala imagen, pero con esto se terminó de destruir. Los vecinos estamos hartos de ver cómo tiran la basura y no se hace nada. Ojalá que alguien tome una medida”, exigió Fabiola.

Detrás de su publicación, Lucas sostuvo que “son los mismos sampedrinos los que hacen la mugre”. Por su parte Tina, indicó que en el barrio Villa Igoillo, camino a la Estación del Ferrocarril, “pusieron contenedores para materiales reciclables y lo que menos colocan es esto. Hay basura por todos lados. Qué tristeza”.

