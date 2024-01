Es “una medida de exclusión” aclararon en cumplimiento de la orden impartida por el Juez de Paz de Baradero que en plena feria judicial decidió separar a parte de una familia que ocupa un terreno en la zona de la Avenida Néstor Kirchner, frente a las instalaciones de los silos de la empresa Grobocopatel Hnos.

Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, una familia con niños pequeños se vio obligada a abandonar el lugar sin la presencia del Servicio Local de Menores.

Ocurrió en la tarde de este martes, en el marco de una disputa que se ocasionó entre hermanos. Quién lleva más tiempo en ese terreno fiscal, una mujer que le había dado lugar al varón de su familia y sus sobrinos radicó una denuncia y logró que se haga efectiva la medida de exclusión.

La Dra. Paola Pretz llegó al lugar y se encontró con el mandamiento prácticamente cumplido.

Familiares cruzaron denuncias y el Juez de Paz de Baradero ordenó un confuso desalojo.

“Son las 16.17 y todavía están ahí afuera esperando”, dijo la abogada a La Opinión. Estaba sumamente molesta porque no logró respuesta cuando quiso preguntar por qué motivo se tomaba esta medida si no estaba acreditado ningún hecho de violencia.

"Lo trajo al hermano a vivir porque no tenía dónde vivir, con tres criaturas chiquititas, una nena de un año, otra de dos y una de once y ahora vino la policía que dice que tiene una orden de desalojo y lo está tirando todo afuera" recordó un vecino que está preocupado porque también vive en la zona.

El operativo que estuvo a cargo de la policía y de efectivas de la Comisaría de la Mujer, se concretó sin incidentes graves pero sí traumáticos para los presentes.

“Pretendían que les firmara un acta, el procedimiento fue un desastre” indicó Pretz y recordó que a estas personas nos se les otorgó el derecho a defensa ya que no le dieron tiempo a intervenir.

Desde Desarrollo Humano respondieron que ellos dispondrán momentáneamente del refugio del CIC para alojarlos pero tampoco tenían precisiones respecto a este mandamiento que requería de la presencia de asistentes que garanticen los derechos de los menores.

Para resumir la situación y antes de retirarse del lugar sumamente disgustada la abogada explicó “yo hice la presentación hoy porque fui designada ayer muy tarde”. Indicó que estuvo en el lugar y aconsejó a su representada “porque no se querían mover de la casa por temor a que la sacaran, no tiene dónde estar, no se les dio ni siquiera la posibilidad de expresar qué es lo que estaba pasando y los vecinos de acá tampoco quieren que se vayan”.