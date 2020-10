Conflictos en Hermano Indio y Malvinas Argentinas: "Esto va a terminar mal", aseguraron vecinos tras un megaoperativo policial

Los conflictos entre bandos en los barrios Hermano Indio y Malvinas Argentinas no cesan. Desde el fin de semana acaecieron varios hechos en los que intervino la Policía la cual, tras denuncias radicadas en la Fiscalía Nº 7 de María del Valle Viviani, entre el miércoles y jueves por la madrugada realizó un megaoperativo con más de 80 efectivos en los que, en varios allanamientos, detuvo a dos jóvenes de 18 y 21 años y secuestro armas de fuego tipo tumbera.

Allegados a los aprehendidos se comunicaron con La Opinión dialogaron en #RadioCuarentena con Lilí Berardi y sostuvieron que ellos "no tienen nada que ver", que les "plantaron las armas" y son víctimas de los ataques del grupo que, aseguraron, lidera "Paola Lencina". Y agregaron: "Se llevaron a dos personas de las nuestras que tienen antecedentes pero ahora cambiaron, no tienen nada que ver y fueron detenidos injustamente. Les pusieron dos tumberas, son las mismas que les sacan a los Lencina".

-Los jóvenes detenidos y una de las tumberas secuestradas. Fotos: Policía Bonaerense.

"Vivimos en hermano Indio, estamos cansados de la familia Lencina que nos viven tirando tiros y piedras, tuvimos que cerrar ventanas con chapas, nos respetan las criaturas, tenemos miedo que maten una criatura, que pase lo que pasó con Vanesa Martínez, estamos cansados", sostuvo Antonela Dincau quien señaló que desconoce "porqué es la pelea" porque "de la nada" les empezaron a "tirar tiros".

A ella se sumó el testimonio de Romina Sánchez quien acusó al otro bando de varios delitos: "Viven usurpando casas, rompiendo todo, ya no sabemos qué hacer. Lo único que hacen es molestar a todo el mundo y después hacen denuncias falsas. No trabajan no hacen nada, viven usurpando y rompiendo casas, robando chapas, las destruyen. Acá hay gente trabajadora que está cansada de eso y no saben qué hacer. Le están robando la niñez a nuestros hijos".

El miércoles ambos bandos radicaron denuncias que recayeron en la Fiscalía Nº 7 la cual solicitó los procedimientos al Juzgado de Garantías de San Nicolás. Primero, ingresó el informe de la familia Lencina y luego el de los vecinos que aseguran ser víctimas. "Esto va a terminar mal, hay un montón de criaturas, las ventanas todas rotas por los tiros, los chicos no tienen derecho a salir a jugar porque se suben a la terraza y tiran tiros desde ahí. Nos dijeron que hagamos las denuncias cada vez que hay molestia. Muchos vecinos tienen sus casas marcadas por los tiros que ellos tiran. Hay autos rotos".

Los conflictos entre ambos bandos iniciaron después del asesinato de Milcíades Lencina y a diario hay acusaciones de disparos y piedrazos. Incluso, este jueves los problemas continuaban después del mediodía y la Policía fue convocada nuevamente para frenar una situación que muchos temen se cobre la vida de una persona, tal ocurrió hace un mes con Vanesa Martínez en otro barrio de San Pedro.