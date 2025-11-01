Conflicto vecinal en el Fonavi I: dos mujeres se enfrentaron y una terminó descompensada
El enfrentamiento generó la atención de los vecinos. Fue tan acalorada que una de las protagonistas se descompensó. La llegada de una ambulancia y la policía llamó la atención en quienes no se habían percatado del hecho.
En la tarde de este sábado, el barrio Fonavi 1 fue escenario de una acalorada discusión entre dos vecinas que, aparentemente, no lograron encontrar un punto en común en el tema que abordaban.
Alrededor de las 16 horas, los gritos y la tensión fueron aumentando y llamando la atención de los residentes, que se asomaban curiosos desde sus ventanas y en las escaleras.
La situación se tornó crítica cuando, tras un intercambio de palabras encendidas, una de las mujeres colapsó, lo que llevó a solicitar la inmediata intervención de la policía y la ambulancia del Hospital Subzonal San Pedro.
Los equipos de emergencia llegaron rápidamente; los facultativos trabajaron inmediatamente para estabilizar a la mujer descompensada, mientras tanto, los policías aseguraron de que el conflicto no escalara más allá.
Finalmente, la calma volvió al barrio, aguardándose que la chispa de la controversia no recrudezca.
