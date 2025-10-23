Conflicto vecinal: dos hombres fueron aprehendidos tras pelear en la vía pública
Un hombre de 37 años y otro de 42 fueron detenidos tras protagonizar una pelea en la calle. Sucedió este miércoles en Güemes y Sargento Selada.
Dos hombres, uno de 37 y otro de 42 años, fueron aprehendidos tras un conflicto vecinal que ucedió este miércoles en la intersección de las calles Güemes y Sargento Selada.
Durante un patrullaje de rutina por la zona, los efectivos policiales advirtieron una pelea entre dos hombres en la vía pública.
En el lugar, el sujeto de 37 años amenazó de muerte al otro vecino y continuó peleando y generando disturbios ante la presencia policial.
Finalmente, ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía en turno.
