Dos hombres, uno de 37 y otro de 42 años, fueron aprehendidos tras un conflicto vecinal que ucedió este miércoles en la intersección de las calles Güemes y Sargento Selada.

Durante un patrullaje de rutina por la zona, los efectivos policiales advirtieron una pelea entre dos hombres en la vía pública.

En el lugar, el sujeto de 37 años amenazó de muerte al otro vecino y continuó peleando y generando disturbios ante la presencia policial.

Finalmente, ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría local. Interviene la Fiscalía en turno.

