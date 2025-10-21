La policía acudió este lunes por la tarde a una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 1600 para aprehender a un joven de 19 años por un hecho de conflicto familiar.

Tras una alerta de emergencias al 911, el móvil arribo al lugar donde una mujer denunció que su hijo había dañado la puerta al intentar ingresar sin permiso a su domicilio.

La mujer fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Por su parte, el joven fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia, imputado por el delito de daños. Interviene la Fiscalía 11.

