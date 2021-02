Conflicto en Rey Distribución: aunque sigue el bloqueo a la planta, retomó la entrega de alimentos a las escuelas

Los vecinos de Bonorino al 100 amanecieron este jueves por la mañana con la cuadra repleta de camiones en el marco del reclamo del sindicato Camioneros a la empresa Rey Distribución cuya planta principal está ubicada en ese domicilio.

El bloqueo continúa y hoy a las 10.00 será la audiencia a través de la delegación del Ministerio de Trabajo entre la empresa y representantes del sindicato cuyo reclamo encabeza el jefe regional Maximiliano Cabaleyro.

En el marco del conflicto, la firma pudo retomar la entrega de alimentos secos a las escuelas para el módulo alimentario el cual debió suspender el miércoles ante la imposibilidad de que sus vehículos salgan de sus plantas.

“Ante una emergencia alimentaria y gracias al intendente (Cecilio) Salazar se logró convencer a esta gente que no les interesa nada. No me dejan sacar los camiones, solamente en el otro galpón que está a fines de depósito (N. de R.: ubicado sobre Lucio Mansilla) que es donde está la mercadería para las escuelas. Accedieron por una gestión de servicio alimentario porque no van a querer que no se reparta la mercadería. Ayer no me dejaron salir con ninguna mercadería”, explicó Ariel Rey a La Opinión.

El consejero escolar Fernando Cajide, en tanto, detalló que la solución se conoció “anoche a las 23.00” y que la entrega de alimentos se normalizó. Este jueves corresponde a la Secundaria N° 8, 12 y 3 más la Escuela N° 6. Además, se dará la provista de alimentos secos al Jardín N° 906 en el que ayer sólo se dieron las verduras. “Los demás establecimientos que ayer se quedaron sin verdura se reprogramará para mañana”, aclaró Cajide.

En el barrio Villa Igoillo, donde está la planta de Rey Distribución, hay preocupación entre los vecinos que no pueden circular ni hacer sus actividades con normalidad dada la presencia de camiones y trabajadores que están reclamando por sus derechos.