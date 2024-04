Jeremías Zacarías, de 20 años, permanece internado en la clínica de la UOM en San Nicolás, donde fue trasladado luego de sufrir diversas heridas en el marco de un conflicto en el barrio Bajo Puerto en el que hubo otro joven herido, de bala y arma blanca, y varios detenidos.

El último parte médico que recibió la familia de Zacarías no es alentador. Las puñaladas que recibió afectaron un pulmón y también la médula espinal, por lo que por lo pronto no siente las piernas y hay riesgo de que no vuelva a caminar.

"Los médicos nos informaron que no está nada bien, que no quedó bien, que hay posibilidades de que vuelva a caminar, pero va a llevar un largo proceso", dijo a La Opinión Micaela, hermana de Jeremías Zacarías.

Además, el joven deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en uno de sus pies, que, según informó la hermana, "lo tiene destruido". Hay riesgo de que sea amputado, indicó.

Los médicos entienden que habría arrastrado los pies desde el Bajo Puerto hasta el Hospital el día del conflicto, cuando lo trasladaron en moto, desvanecido.

"Quién va a pagar por esto, no hay ningún detenido", se quejó la hermana de Jeremías Zacarías.

A la Guardia lo llevaron dos amigos que permanecen detenidos por el conflicto. Por el caso, además, fue herido de arma de fuego y de arma blanca Tobías Gutiérrez, de 21 años, quien permanecía internado en el Hospital.

La policía detuvo el día del enfrentamiento a Alejandro Gutiérrez, quien recuperó la libertad. En la zona de islas aprehendieron a Víctor Zacarías, que también fue liberado de inmediato.

"Esa noche mi hermano no estaba en la casa. Estaba el amigo y la novia. Se metieron Alejandro, Daniel y Tobías, a los piedrazos", contaron desde la familia Zacarías. Jeremías estaba en otra casa, en el mismo barrio, y llegó cuando le informaron lo que ocurría, agregaron.

En el barrio, la tensión es latente. La familia Zacarías teme por represalias por parte de los Gutiérrez, quienes denunciaron el incendio de una precaria vivienda poco después del conflicto desatado.