Confirman un caso de COVID-19 en la planta automotriz Toyota y aislan al sector de motores

Este jueves fue confirmado el primer caso positivo de coronavirus COVID-19 en la planta automotriz Toyota, ubicada sobre ruta 9 en el partido de Zárate y donde trabajan alrededor de 300 sampedrinos que viajan a diario para cumplir su jornada laboral.

El caso fue confirmado en el marco de los tests que la propia empresa japonesa dispuso desde que la semana pasada retomó sus actividades en la planta industrial donde ayer miércoles estuvieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El empleado de Toyota que dio positivo para coronavirus COVID-19 tiene 24 años y es oriundo de la ciudad de José C. Paz, desde donde viaja para cumplir su turno. Se desempeña en el sector de Motores, un área que está separada de la nave principal de la automotriz, en el mismo predio.

"Nosotros venimos haciendo los tests en la carpa de portería uno, donde bajan los micros, se hacen alrededor de 100 por día. Hoy tuvimos el primer resultado positivo, una persona del área de Motores", se escucha en un audio en el que en la planta les explican a los trabajadores la situación.

En el mismo audio, se les informa a los empleados que el caso confirmado implica "que se active el protocolo" y que "la persona fue llevada por ambulancia al servicio médico, se contactó al Ministerio de Salud para que lo trasladen a un centro médico".

"No tiene síntomas", agrega el informante y señala que "la célula de trabajo de él va a quedar en cuarentena preventiva y se les hace el hisopado" a todos.

"Buenas tardes muchachos para que estén al tanto en el día de hoy un compañero de Motores dio positivo de COVID-19. No es una persona que haya ido a servicio médico sino que con los testeos preventivos qué hacemos por micro se detectó a esta persona, que es asintomática, por lo que sé va a aislar su célula de trabajo y el micro", les explicaron referentes sindicales a sus compañeros de trabajo en Toyota.

"Por el momento la producción de mañana sigue en pie. En este momento se está realizando la desinfección del galpón de motores. Si algo cambia en el trascurso del día le vamos a estar informando", les agregaron a los trabajadores en el mensaje informativo.

Fuentes allegadas al sindicato SMATA informaron a La Opinión que el joven de 24 años infectado con coronavirus COVID-19 no tiene síntomas y tampoco los había tenido en el transcurso de la semana.

"El ára de motores está en una nave en particular, que no está en la principal, dentro del predio pero fuera de la nave principal, alejada, incluso. Por seguridad los puestos están separados, no todo el mundo tiene contacto con todo el mundo", explicaron trabajadores de Toyota que fueron informados este jueves de la situación.

En la planta automotriz ubicada en el partido de Zárate trabajan alrededor de 300 sampedrinos, la mayoría en la nave principal. Aun así, trabajadores locales que viajan a diario a la fábrica informaron que en el sector de Motores "hay compañeros de acá de San Pedro", pero que no estaban al tanto si habían compartido turno con el joven que dio positivo, en cuyo caso les habrán hecho el hisopado y deberán guardar aislamiento preventivo.