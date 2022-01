Confirmado: se vencieron lotes de vacunas y fueron puestas en “cuarentena”

Así lo confirmaron desde la Región Sanitaria donde aducen que fueron enviadas con poco plazo para su aplicación y que “no se descartan, se ponen en cuarentena hasta que se resuelve” indicó Walter Martínez.

Ante los rumores que crecían por desaveniencias en el vacunatorio que desde diciembre de 2019 coordina Camila Caballero, La Opinión recorrió el listado de vacunas entregadas desde que comenzaron a aplicar las primeras dosis de Sputnik en enero de 2020 en el Hospital hasta que toda la tarea le fue derivada a la posta que contó con 50 personas contratadas primero en la Escuela Industrial, luego en el Club Mitre y por último en el Club de Jubilados.

Desde hace varios días una persona que no es oriunda de San Pedro trabaja a la par de Caballero para capacitarse hasta que le titular pida una licencia que ya comunicó a la autoridad sanitaria de la comuna. Como las designaciones responden a la agrupación política La Cámpora, las consultas deben seguir la vía jerárquica de esa organización y hasta el momento no hay otros datos.

Así primero se pudo saber que se habían otorgado vacaciones a algunos de los empleados que tenían contrato mientras que a otros se los dejo cesantes. “Altas y bajas hubo muchísimas en toda la Región”, señaló Martínez.

“Sigo sin entender cuál es el problema…”, dijo ayer la responsable del vacunatorio cuando se la consultó por las vacaciones del personal y agregó “en el sistema público hay vacaciones que obviamente le corresponde a todo el personal por su tarea después de un año, despidos acá no hubo, es una beca la cual tiene un contrato por un tiempo determinado y puede no renovarse. No sé despido a nadie!”. A través de whapp decidió dar esa única declaración el mismo día en que este medio advirtió que se estaban falsificando pases sanitarios del vacunatorio con la intención de alertar a las autoridades para que promuevan las denuncias correspondientes.

A la hora de responder por los lotes de vacunas vencidas dijo: “Y los lotes de vacunas si se vencen se descartan y no se aplican como en todo el sistema de salud cuando se vencen vacunas de todo tipo”, esa frase fue prácticamente la confirmación que luego corrigió la Región Sanitaria tras una reunión que mantuvieron las autoridades de salud.

“La palabra es cuarentena, igual que cuando se pone en cadena de frío u otra cuestión; se hace la reserva, se informa y se esperan instrucciones”, ratificó el Jefe de la Región Sanitaria aunque no pude precisar cuántas, dónde y qué vacunas se encuentran en esa situación por carecer de ese dato en la mañana del 4 de enero.

Las sospechas comenzaron cuando las dosis de Sinopharm no pudieron aplicarse durante la última semana del año y los datos se cruzaron con las dosis recibidas entre octubre y diciembre. Sin embargo, hasta el momento nadie ha confirmado cuáles son las que tienen su fecha caduca para llevar tranquilidad a la población que desea completar su esquema.

Fueron 12.950 dosis de Sinopharm, desde octubre a diciembre, meses en los que también se habilitaron turnos libres y comenzó la inoculación a menores con Pfizer y Moderna. Esas son las entregas más numerosas.

9550 corresponden a las de Astra Zeneca que son utilizadas también como terceras dosis de refuerzo para mayores y liberadas desde la semana pasada sin turno. De ellas tampoco pudo confirmarse su vencimiento.

Hasta el momento no hubo posibilidades de saber cómo se detectó la situación y se descarta que alguien haya sido inoculado con una dosis vencida. Algo imposible de detectar ante la falta de transparencia pública en la administración que la Provincia de Buenos Aires impuso con el argumento de respetar la idendidad de los vacunados; un razonamiento que choca con el sentido común toda vez que ahora se debe exhibir el pase sanitario ante cualquier organismo que lo exija y es más, en el caso de los menores que los necesitan para realizar actividades deportivas o inscribirse en colonias de vacaciones.

Para quienes durante varios meses de 2021 esperaron pacientes “el turnero” o contrajeron la enfermedad sin vacunas las explicaciones o justificaciones son pocas desde que se decidió la cancelación de las campañas masivas en localidades o no autorizarlas en los centros de salud con personal entrenado que fue separado de esas funciones cuando la política sanitaria se confundió con campaña electoral.

Esa situación va a cambiar porque la decisión política está tomada y habrá una gran campaña de vacunación con varios puntos de contacto con los pacientes para facilitar su acceso al derecho a recibir su dosis y así poder cumplir con la obligación que se le impone de presentar un pase sanitario para cualquier trámite o circulación en rutas. Ese mismo control debería también estar dispuesto en la ciudad ante la llegada masiva de turistas que arriban para pasar a temporada y tienen sus papeles en regla.