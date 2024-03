Después de 14 años ininterrumpidos y 712 bailes organizados, Claudio "Conejo" Riva anunció este miércoles que decidió ponerle fin al ciclo 30 y Algo Bailable "debido a la situación económica".

El productor de espectáculos informó que el postergado show del 8 de marzo que había sido reprogramado para este sábado 23 no tendrá lugar "por falta de venta de entradas" y que se reintegrarán en el club Huincaló, última sede del ciclo.

En ese show iba a tocar el reconocido cantante Rodrigo Tapari, quien este lunes estuvo en San Pedro con amigos para pescar.

30 y Algo Bailable era un clásico de la noche sampedrina. Comenzó en 2010 en el club Paraná y dos años más tarde se trasladó a Independencia, donde tuvo los mejores años, para finalmente recalar en Huincaló, donde se despidió.

Claudio "Conejo" Riva junto a Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras.

"Llegué a una decisión que me costó mucho. Casi un año y medio en decidirme", contó Riva y agradeció a todos los que desde que comenzó el ciclo fueron parte de su desarrollo, así como al público y a los artistas que pasaron por su escenario.

"Después de 712 bailes ininiterrumpidos, tengo que decirles que fueron pocos los bailes suspendidos en casi 14 años", señaló el productor.

"Debido a la situación económica, he decidido no continuar con algo que tante me gustaba habcer, 30 y Algo Bailable", dijo Riva y finalizó: "Gracias por los lindos momentos vividos".